Nuevo número 1212 permitirá contactar a tu banco en segundos ante estafas: ¿Cómo funcionará?

La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) presentó este jueves el número único 1212, una línea gratuita y nacional que permitirá a los usuarios contactar directamente a su banco en casos de emergencia.

La medida busca reforzar la seguridad y agilizar la reacción frente a situaciones de fraude, robo de dispositivos, estafas digitales o transferencias no reconocidas.

¿Cómo funcionará?

Al marcar 1212 desde cualquier teléfono —ya sea móvil o fijo—, la persona será derivada de inmediato al canal de atención de emergencia de su banco.

El servicio es gratuito, funciona las 24 horas del día y está disponible para todas las compañías telefónicas del país.

Según explicó la ABIF, el objetivo es unificar los canales de contacto para que las personas puedan bloquear sus cuentas, tarjetas o accesos digitales sin perder tiempo.

“El 1212 es una iniciativa conjunta de toda la industria bancaria. No reemplaza los canales actuales, sino que se suma al esfuerzo permanente por fortalecer la seguridad”, señaló Luis Opazo, gerente general de la ABIF.

De esta forma, el número 1212 permitirá actuar rápidamente ante: