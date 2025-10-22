;

Crece la alerta por créditos falsos: expertos advierten sobre el aumento de fraudes online y llaman a verificar la identidad

La firma electrónica avanzada con autorización notarial remota resulta ser una herramienta eficaz.

José Campillay

Getty Images - Referencial

Getty Images - Referencial

El crecimiento del otorgamiento de créditos online ha traído consigo un aumento preocupante de fraudes digitales. Durante el primer semestre de 2025, el Banco Central registró 127 mil denuncias por fraude en instituciones bancarias, mientras que el SERNAC recibió más de 19 mil reclamos por estafas en 2024, lo que representa un incremento del 109% respecto al año anterior.

Ante esta situación, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) denunció a cinco entidades por ofrecer créditos falsos y exigir pagos anticipados, advirtiendo sobre los riesgos que enfrenta el mercado financiero digital.

En este escenario, expertos señalan que la firma electrónica avanzada con autorización notarial remota se ha convertido en una herramienta fundamental para prevenir fraudes.

“Todo otorgamiento de crédito online debe realizarse con firma electrónica avanzada y autorización notarial remota en el mismo acto”, enfatizó Arturo Mantinetti, CEO de GoFirmex.

“Es la única manera de generar certeza jurídica y evitar fraudes, garantizando que el documento tenga valor legal y que la entidad pueda ejercer cobranza ejecutiva sin llevar físicamente al deudor o codeudor a una notaría”, añade.

Según Mantinetti, este tipo de validación elimina el riesgo de adulteraciones, fraudes o errores humanos, asegurando la trazabilidad del documento desde su creación hasta su ejecución. Esto protege tanto a las instituciones financieras como a los consumidores.

“Hoy los usuarios deben saber que al contratar un crédito online, tienen derecho a recibir un documento notariado electrónicamente, que respalde su operación y los resguarde ante eventuales fraudes o malas prácticas”, agrega.

Con el aumento sostenido de estafas financieras, la firma electrónica avanzada con autorización notarial remota se perfila como un recurso clave para garantizar la seguridad, transparencia y confiabilidad en los créditos online, protegiendo a todas las partes involucradas.

