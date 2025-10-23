;

Cobros excesivos en la luz: estos son los proyectos presentados en el Congreso para restituir pagos indebidos

Dos diputadas oficialistas presentaron propuestas que obligan a las empresas eléctricas a reembolsar automáticamente los cobros excesivos.

Martín Neut

En medio de la controversia por el error metodológico que provocó cobros excesivos en las cuentas eléctricas, las diputadas Karol Cariola (PC) y Camila Musante (ind. PPD) anunciaron por separado dos proyectos de ley que buscan restituir los montos pagados en exceso por los consumidores y establecer mecanismos de transparencia en el sistema tarifario.

Ambas iniciativas surgen mientras el Ejecutivo aún no presenta su propia propuesta, pese a la disposición manifestada por el biministro de Energía y Economía, Álvaro García, para avanzar en una “ley corta”.

El proyecto impulsado por Cariola propone crear un sistema automático y transparente de devolución, instruido por la Comisión Nacional de Energía (CNE), en caso de detectarse errores en la aplicación de tarifas reguladas, recogió La Tercera.

Según la diputada, la medida busca garantizar una “restitución rápida y justa de los cobros indebidos”, además de establecer reformas estructurales que fortalezcan la fiscalización y la rendición de cuentas en el cálculo de precios eléctricos. La iniciativa también plantea que la CNE deba ordenar a las empresas concesionarias la devolución proporcional y reajustada a los usuarios afectados en un plazo máximo de 60 días.

Por su parte, la propuesta de Musante apunta a un mecanismo extraordinario y ágil de compensación, acompañado de la creación de un Fondo de Restitución Tarifaria Eléctrica (FRTE), administrado por la Tesorería General de la República, para financiar devoluciones a consumidores y pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, ambas iniciativas requieren el patrocinio del Ejecutivo, ya que involucran gasto fiscal, lo que las hace inconstitucionales sin respaldo presidencial.

El biministro García reiteró que el Gobierno está dispuesto a evaluar alternativas, siempre que exista “un acuerdo transversal” que permita una tramitación rápida. En la misma línea, desde la oposición, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) aseguró que “si el Ejecutivo presenta una ley corta, estamos dispuestos a sesionar cualquier día para aprobarla”.

