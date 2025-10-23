;

Tensión en San Antonio: vecinos intentan linchar a sujeto acusado de abuso sexual contra una menor

El hombre intentó arrancar en su vehículo, el cual posteriormente fue quemado.

Tensión en San Antonio: vecinos intentan linchar a sujeto acusado de abuso sexual contra una menor

San Antonio vivió una noche de tensión tras registrarse un intento de linchamiento contra un hombre acusado de abuso sexual en contra de la hija de su pareja, una niña de cinco años.

Los hechos ocurrieron específicamente en la Villa Génesis, en el cerro Bellavista, donde los vecinos reaccionaron violentamente tras conocer la denuncia.

Según informó Carabineros, el hospital Claudio Vicuña había recibido a la menor, quien denunció haber sido víctima de abuso sexual días antes, específicamente el domingo.

Al enterarse de la acusación, residentes del sector intentaron ingresar por la fuerza a la vivienda del presunto agresor. Ante la situación, el hombre trató de escapar en su automóvil, pero fue alcanzado y retenido por un grupo de vecinos que golpearon el vehículo durante varios minutos, provocando daños en los vidrios y la carrocería. Posteriormente, algunos de los manifestantes quemaron el automóvil, aumentando la tensión en el lugar.

Carabineros acudió a la zona ante los hechos violentos y para resguardar al acusado y evitar que la situación escalara. Tras ser protegido de los manifestantes, el hombre fue trasladado hasta una unidad policial de San Antonio, mientras el fiscal a cargo instruyó que pasara a control de detención durante esta jornada.

