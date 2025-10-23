Cruch en alerta por financiamiento universitario: advierte falta de claridad sobre posgrados

El Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) manifestó su preocupación por la falta de definiciones en el proyecto de Financiamiento para la Educación Superior (FES) y por el Presupuesto 2026 del sector educativo.

Durante la sesión realizada en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), su rector y vicepresidente ejecutivo del Cruch, Nelson Vásquez, señaló que el organismo ha estado trabajando en propuestas para mejorar el proyecto.

“Falta generar una política mucho más clara respecto a qué va a ocurrir con los posgrados y la investigación”, advirtió Vásquez tras ser consultado por La Tercera.

Presupuesto restrictivo

El rector afirmó que el Presupuesto 2026 presentado por el Gobierno es “restrictivo en contenido”, tanto para la educación escolar como superior.

Y señaló que los fondos proyectados en el FES se concentrarán en cubrir matrículas y aranceles de pregrado, dejando en segundo plano el financiamiento de la investigación y los programas de posgrado.

“Si el Ministerio de Ciencia y Tecnología mantiene el presupuesto actual, no vamos a poder enfrentar los desarrollos en investigación de frontera que requiere este país”, enfatizó.

Por otro lado, Vásquez también subrayó que las universidades necesitan mayor autonomía y estabilidad en los recursos públicos, señalando que la dependencia del financiamiento estatal las deja vulnerables.

Finalmente, el Cruch llamó a las autoridades a revisar el alcance del FES y fortalecer el apoyo a la investigación universitaria, considerándolo esencial para el desarrollo y la competitividad del país.