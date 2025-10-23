El último adiós en medio de gran conmoción: este jueves se realiza el funeral del niño fallecido en Recoleta
En estos días, la comunidad ha llevado a cabo demostraciones de afecto en el colegio Rafael Sanhueza de Recoleta, donde estudiaba Esteban Hermosilla.
El último adiós en medio de gran conmoción: este jueves se realiza el funeral del niño fallecido en Recoleta
03:22
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
A partir de las 10 horas de este jueves se llevará a cabo el funeral de Esteban Hermosilla, el niño de 12 años que falleció la tarde del lunes luego de que el furgón escolar en el que iba fuera chocado por delincuentes.
Lo sucedido generó gran conmoción en la comuna de Recoleta, donde los vecinos han realizado demostraciones de afecto en el colegio Rafael Sanhueza, instalando velas y globos blancos.
Revisa también
En tanto, la comunidad educativa mantiene sus jornadas de reflexión y de contención a alumnos y profesores. Asimismo, conocidos de la familia del menor exigen justicia.
En el funeral de Esteban Hermosilla, el cortejo fúnebre recorrerá parte de Recoleta. La carroza pasará por el lugar del accidente, por la escuela Rafael Sanhueza y por la pérgola de las flores, para finalmente llegar hasta el Parque del Recuerdo, en la comuna de Huechuraba.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.