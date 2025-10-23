El último adiós en medio de gran conmoción: este jueves se realiza el funeral del niño fallecido en Recoleta

A partir de las 10 horas de este jueves se llevará a cabo el funeral de Esteban Hermosilla, el niño de 12 años que falleció la tarde del lunes luego de que el furgón escolar en el que iba fuera chocado por delincuentes.

Lo sucedido generó gran conmoción en la comuna de Recoleta, donde los vecinos han realizado demostraciones de afecto en el colegio Rafael Sanhueza , instalando velas y globos blancos.

En tanto, la comunidad educativa mantiene sus jornadas de reflexión y de contención a alumnos y profesores. Asimismo, conocidos de la familia del menor exigen justicia.