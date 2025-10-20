;

Chofer de micro es detenido en La Araucanía por secuestrar a dos estudiantes que no pagaron pasaje completo

Las menores quedaron retenidas varios minutos en el bus, hasta que un pasajero intervino y pagó el monto exigido por el conductor.

Martín Neut

Micros de Temuco

Micros de Temuco / David Cortes Serey

Carabineros detuvo a un conductor del transporte público en la comuna de Padre Las Casas, región de La Araucanía, acusado del delito de secuestro luego de impedir que dos menores de edad descendieran de la micro que manejaba.

Según antecedentes policiales, el hecho ocurrió cuando una adolescente de 16 años y su hermana de 12 abordaron un bus de la línea 8 de Temuco.

Según Radio Biobío, la menor, que aún no contaba con su pase escolar, pagó tarifa reducida, lo que molestó al chofer.

Una personas les pagó el pasaje

Pese a que la joven explicó que el documento estaba en trámite, el conductor exigió el pago completo y, al llegar al destino, se negó a abrirles la puerta hasta que cancelaran el monto restante.

Durante varios minutos, las niñas lloraron y llamaron a su madre mientras el vehículo continuaba su trayecto. Finalmente, un pasajero intervino y pagó el pasaje, permitiendo que ambas descendieran.

El conductor fue arrestado por Carabineros y quedó a disposición del Ministerio Público. Se espera que este lunes 20 de octubre sea formalizado por el delito de secuestro.

