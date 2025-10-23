¡Inició la venta! Así puedes adquirir entradas para el tercer concierto de Soda Stereo en Chile tras lograr dos sold out

Después de conseguir dos sold out consecutivos en el Movistar Arena, Soda Stereo anunció un tercer concierto en Santiago para el 28 de marzo de 2026, bajo el título Ecos.

La banda argentina, ícono del rock en español, vuelve a los escenarios con un espectáculo en vivo que ya es considerado uno de los regresos más esperados del año.

El regreso de Gustavo, Charly y Zeta ha generado una masiva respuesta del público. Las funciones del 26 y 27 de marzo agotaron rápidamente todas sus localidades, lo que motivó la apertura de una nueva jornada para satisfacer la enorme demanda.

Según los organizadores, la gira se ha transformado en un fenómeno regional, con más de 100.000 entradas vendidas en Argentina antes de su paso por Chile.

Las entradas para el nuevo concierto están disponibles a través de Puntoticket.cl. La preventa exclusiva para clientes Banco de Chile comenzará este jueves 23 de octubre a las 12:00 horas, mientras que la venta general se abrirá el 25 de octubre a la misma hora, o una vez finalizado el stock de la preventa.

El espectáculo promete revivir la fuerza del trío que revolucionó el rock latinoamericano. “¡Spoiler! No es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo. Soda = Vanguardia”, señaló la banda al confirmar esta nueva etapa.