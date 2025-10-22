;

Bad Bunny reprograma sus conciertos en Chile tras confirmarse su presentación en el Super Bowl 2026

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la productora Bizarro confirmó este cambio.

La productora Bizarro confirmó que los conciertos de Bad Bunny en Chile serán reprogramados, luego de que el artista puertorriqueño fuera anunciado oficialmente como el protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl 2026, uno de los escenarios más prestigiosos del mundo.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la empresa informó que los espectáculos originalmente fijados para el 5, 6 y 7 de febrero en el Estadio Nacional se trasladarán a los días 9, 10 y 11 de enero de 2026, en el mismo recinto.

Las entradas ya adquiridas seguirán siendo válidas, y quienes no puedan asistir podrán solicitar la devolución a partir del 27 de octubre a las 21:00 horas en el sitio de Punto Ticket.

El cambio de fechas responde al “compromiso excepcional” del intérprete de Tití me preguntó, quien hará historia como el primer artista latino en encabezar el evento deportivo más visto del planeta.

“Nos llena de orgullo ver a un artista de su calibre alcanzar este reconocimiento”, señaló Bizarro, destacando que enero marcará un “inicio de año inolvidable” para los fanáticos del trapero.

Mientras tanto, el fenómeno cultural en torno a Bad Bunny continúa creciendo: miles de fanáticos en Estados Unidos han inundado las redes sociales con videos practicando sus letras en español y preparándose para corear junto al artista durante su esperada actuación en el Super Bowl.

