Me verás volver: Soda Stereo agenda una segunda fecha en Chile para su show Ecos

La icónica banda argentina regresa junto a una ‘versión’ muy especial de Gustavo Cerati.

José Campillay

La fiebre por Soda Stereo vuelve a sentirse con fuerza en Chile, esta vez por el espectáculo Ecos, que traerá de regreso al legendario Gustavo Cerati a través de una innovadora recreación virtual.

El show agotó por completo su función del 26 de marzo de 2026 en el Movistar Arena. Ante la altísima demanda, la banda confirmó una segunda fecha para el 27 de marzo, en el mismo recinto.

El anuncio fue realizado tras la rápida venta de entradas del primer show, confirmando una vez más el lazo inquebrantable que el público chileno mantiene con el grupo argentino.

Las entradas para la nueva función ya están disponibles a través de Puntoticket.cl mediante su preventa exclusiva para clientes del Banco de Chile. Una vez agotado ese stock, se abrirá la venta general hasta agotar localidades.

“No es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo”, enfatizan en el comunicado oficial del proyecto, que busca capturar la esencia creativa que siempre caracterizó a la banda.

Ecos propone una experiencia inmersiva inédita, en la que Cerati volverá a escena gracias a una combinación de inteligencia artificial y recursos visuales avanzados que, según la producción, es “mucho más que un holograma”.

La voz y la guitarra de Cerati se sincronizarán con el bajo de Zeta Bosio y la batería de Charly Alberti, en una puesta en escena que promete ser tan emotiva como vanguardista.

El proyecto ha despertado gran expectación en toda Latinoamérica, especialmente en Chile, uno de los países donde Soda Stereo ha tenido históricamente una conexión más intensa con su público.

