VIDEO. Extraña confesión: estrella de Hollywood asegura que viajó en el tiempo y conoció a David Bowie en los años 70

La artista aseguró haber estado “en el backstage” del mismísimo Ziggy Stardust. ¿Experiencia mística o metáfora artística?

Nelson Quiroz

Durante un reciente panel organizado por Rolling Stone, la cantante y actriz estadounidense Janelle Monáe sorprendió a los asistentes con una peculiar confesión: afirmó haber viajado en el tiempo y presenciado una presentación de David Bowie en su época de “Ziggy Stardust”.

La intérprete de Make Me Feel participó junto a la artista Lucy Dacus en el espacio Musicians on Musicians, una conversación íntima donde ambas reflexionaron sobre sus carreras, la creatividad y la búsqueda de identidad.

Sin embargo, fue el momento en que Monáe aseguró haber “vuelto a los años 70” lo que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

“Creo que cuando vi a David Bowie...”, comenzó diciendo la cantante de 39 años, ante la mirada incrédula de Dacus. “Viajé hasta los 70s y lo vi. Ziggy Stardust y The Spiders from Mars, fue increíble”, relató Monáe, agregando que incluso estuvo “en el backstage” durante el concierto.

Lucy Dacus, sorprendida, solo alcanzó a responder: “¿Viajaste al pasado?”. A lo que Monáe reafirmó entre risas: “Sí, viajé al pasado”. Posteriormente, comentó que también habría “saltado al año 2000”, una experiencia que —según dijo— la ayudó a reflexionar sobre su proceso creativo y la forma en que su identidad ha evolucionado con el tiempo.

“Debemos salir al exterior y permitirnos transformarnos”, concluyó la artista, antes de que la conversación cambiara de tema.

El fragmento del diálogo fue publicado por Rolling Stone en sus redes sociales y acumula miles de reproducciones, generando debate entre los fans sobre si Monáe hablaba metafóricamente o realmente cree haber vivido un viaje temporal.

David Bowie falleció el 10 de enero de 2016, tras una larga lucha contra el cáncer de hígado. Monáe ha reconocido en diversas ocasiones que el ícono británico ha sido una de sus mayores inspiraciones artísticas.

