Impacto en “Aldeas Infantiles SOS”: ONG confirmó que su fundador cometió abusos sexuales contra ocho niños en Austria

Las personas afectadas participaron en un proceso de acompañamiento y reparación entre 2013 y 2023.

Nelson Quiroz

Getty Images

Getty Images / United Archives

La reconocida organización internacional Aldeas Infantiles SOS reconoció este jueves que su fundador, el austríaco Hermann Gmeiner, abusó sexualmente de al menos ocho menores de edad entre las décadas de 1950 y 1980. La revelación fue realizada por la filial de la ONG en Austria, país donde ocurrieron los hechos.

En un comunicado publicado en su sitio web, la institución señaló que Gmeiner —quien murió en 1986 a los 66 años— incurrió en “abusos sexuales y violencia física” contra niños que estaban bajo su cuidado. Aunque las víctimas identificadas son ocho varones, la organización no descartó que existan más casos.

Getty Images / Keystone-France

Las personas afectadas participaron en un proceso de acompañamiento y reparación entre 2013 y 2023, recibiendo apoyo terapéutico y una compensación económica de 25 mil euros cada una, equivalentes a unos 27 millones de pesos chilenos.

La directora ejecutiva de Aldeas Infantiles SOS Austria, Annemarie Schlack, afirmó que el hallazgo obliga a la organización a una revisión profunda de su historia:

En tanto, el presidente de la Junta Directiva Internacional de la ONG, Mimmo Parisi, expresó su pesar por las víctimas y aseguró que la institución emprenderá un “reinicio total” para garantizar la transparencia y fortalecer la protección infantil:

Fundada en 1949 tras la Segunda Guerra Mundial, Aldeas Infantiles SOS opera actualmente en 135 países y atiende a miles de niños en situación de vulnerabilidad. Con este reconocimiento, la organización busca cerrar un capítulo doloroso de su historia y reforzar sus estándares de control y rendición de cuentas.

