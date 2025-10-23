;

Lula da Silva confirma que disputará un cuarto período presidencial en Brasil

“Tengo la misma energía que cuando tenía 30″, afirmó el mandatario brasileño.

Información de

DW

ADN Radio

El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ante la prensa internacional

El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ante la prensa internacional / NurPhoto

“Quiero decirles que voy a cumplir 80 años, pero pueden estar seguros de que tengo la misma energía que cuando tenía 30. Y voy a postularme para un cuarto mandato en Brasil”, dijo el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), durante su visita a Indonesia.

El presidente brasileño celebrará su cumpleaños este 27 de octubre y, si finalmente es reelegido el próximo año, asumiría ese cuarto mandato a los 81 años.

En ese sentido, medios locales recordaronque la última encuesta del Instituto Quaest mostró que Lula lidera en todos los escenarios electorales para 2026. Según ese sondeo, el actual presidente de Brasil llevaría la delantera en primera vuelta, donde vencería incluso a Jair Bolsonaro (PL), quien no es elegible hasta 2030. Y, en la segunda vuelta, Lula superaría al resto de posibles candidatos incluidos en la simulación.

Lula aboga por el “libre comercio”, en gira por el sudeste asiático

Revisa también:

Lula cerró acuerdos bilaterales con Indonesia sobre petróleo, gas, electricidad, tecnología, minería y agricultura, y defendió el “libre comercio”, en el inicio de una gira para fortalecer lazos con el sudeste asiático, también castigado por los aranceles de Estados Unidos.

Por su parte, el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, resaltó que ambas naciones están trabajando para establecer un acuerdo de libre comercio entre Indonesia y el bloque sudamericano Mercosur, formado por Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay.

En Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo y nuevo socio de los BRICS, el mandatario izquierdista comenzó su visita a una región que destacó como el quinto socio comercial de Brasil.

El viaje lo llevará también a Malasia para participar en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que comienza el domingo y en la que podría encontrarse con Donald Trump.

