;

Hombre de 60 años golpea a carabinero durante fiscalización en Macul: funcionario cayó desplomado

La autoridad recibió golpes en el rostro, la cabeza y el cuello tras fiscalizar un vehículo mal estacionado.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Hombre de 60 años golpea a carabinero durante fiscalización en Macul: funcionario cayó desplomado

Hombre de 60 años golpea a carabinero durante fiscalización en Macul: funcionario cayó desplomado

01:05

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un violento ataque contra personal de Carabineros se registró en la comuna de Macul, cuando un hombre de 60 años se abalanzó a puñetazos contra un funcionario que intentaba detenerlo.

Revisa también:

ADN

En concreto, el uniformado recibió múltiples golpes en el rostro, la cabeza y el cuello, cuando el detenido, que mantenía su vehículo bloqueando la salida de un domicilio en calle Los Cedros, lo atacó.

“El detenido comienza a agredir con golpes de puño en diferentes partes del rostro, la cabeza y el cuello del carabinero, lo que generó que caiga al suelo desplomado”, explicó el capitán Claudio Medina, comisario de la 47ª Comisaría.

Rápidamente, el funcionario fue trasladado al Hospital de Carabineros, donde ingresó consciente y fuera de riesgo vital, por lo que se mantiene bajo observación médica.

Por su parte, el agresor registra antecedentes anteriores por desacato, por lo que será pasado a control de detención.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad