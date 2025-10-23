Hombre de 60 años golpea a carabinero durante fiscalización en Macul: funcionario cayó desplomado

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un violento ataque contra personal de Carabineros se registró en la comuna de Macul, cuando un hombre de 60 años se abalanzó a puñetazos contra un funcionario que intentaba detenerlo.

En concreto, el uniformado recibió múltiples golpes en el rostro, la cabeza y el cuello, cuando el detenido, que mantenía su vehículo bloqueando la salida de un domicilio en calle Los Cedros, lo atacó.

“El detenido comienza a agredir con golpes de puño en diferentes partes del rostro, la cabeza y el cuello del carabinero, lo que generó que caiga al suelo desplomado ”, explicó el capitán Claudio Medina, comisario de la 47ª Comisaría.

Rápidamente, el funcionario fue trasladado al Hospital de Carabineros, donde ingresó consciente y fuera de riesgo vital, por lo que se mantiene bajo observación médica.

Por su parte, el agresor registra antecedentes anteriores por desacato, por lo que será pasado a control de detención.