;

Carabineros recupera camión robado en Maipú con carga electrónica avaluada en $110 millones

El vehículo fue ubicado en Cerro Navia menos de una hora después del asalto, en un operativo que permitió detener a dos personas y recuperar íntegramente la mercancía antes de que el contenedor fuera abierto.

Verónica Villalobos

Agencia Uno

Agencia Uno

SANTIAGO

Carabineros logró recuperar un camión con carga electrónica avaluada en más de $110 millones tras un robo con intimidación ocurrido en la comuna de Maipú, en un procedimiento que se enmarcó en el denominado Plan Antiencerronas.

La acción policial se inició luego de la denuncia presentada por la empresa afectada, lo que activó un operativo coordinado entre el departamento SEBV y la Prefectura Radio Patrullas. Con apoyo de sistemas de rastreo y monitoreo de cámaras de seguridad, los equipos lograron ubicar el vehículo de carga en Cerro Navia pocos minutos después del asalto.

Según informó Carabineros, el procedimiento se concretó en menos de una hora desde la denuncia, lo que permitió interceptar a los involucrados antes de que pudieran abrir el contenedor y sustraer la mercancía, compuesta por artículos electrónicos de alto valor comercial.

Revisa también

ADN

El operativo terminó con la detención de dos hombres mayores de edad, ambos con antecedentes policiales por delitos similares. Además, uno de ellos mantenía una orden de detención vigente. La institución detalló que la banda involucrada estaría compuesta por cinco integrantes, por lo que continúan las diligencias para dar con el paradero de los otros tres sospechosos.

Durante el procedimiento también se incautó un furgón con encargo por robo, herramientas utilizadas para abrir contenedores, máscaras, guantes y teléfonos celulares que habrían sido usados para coordinar el delito.

Pese a la violencia del asalto, la víctima no resultó lesionada. Asimismo, el camión no presentó daños estructurales y fue devuelto junto con la totalidad de la carga.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad