Carabineros recupera camión robado en Maipú con carga electrónica avaluada en $110 millones

SANTIAGO

Carabineros logró recuperar un camión con carga electrónica avaluada en más de $110 millones tras un robo con intimidación ocurrido en la comuna de Maipú, en un procedimiento que se enmarcó en el denominado Plan Antiencerronas.

La acción policial se inició luego de la denuncia presentada por la empresa afectada, lo que activó un operativo coordinado entre el departamento SEBV y la Prefectura Radio Patrullas. Con apoyo de sistemas de rastreo y monitoreo de cámaras de seguridad, los equipos lograron ubicar el vehículo de carga en Cerro Navia pocos minutos después del asalto.

Según informó Carabineros, el procedimiento se concretó en menos de una hora desde la denuncia, lo que permitió interceptar a los involucrados antes de que pudieran abrir el contenedor y sustraer la mercancía, compuesta por artículos electrónicos de alto valor comercial.

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El operativo terminó con la detención de dos hombres mayores de edad, ambos con antecedentes policiales por delitos similares. Además, uno de ellos mantenía una orden de detención vigente. La institución detalló que la banda involucrada estaría compuesta por cinco integrantes, por lo que continúan las diligencias para dar con el paradero de los otros tres sospechosos.

Durante el procedimiento también se incautó un furgón con encargo por robo, herramientas utilizadas para abrir contenedores, máscaras, guantes y teléfonos celulares que habrían sido usados para coordinar el delito.

Pese a la violencia del asalto, la víctima no resultó lesionada. Asimismo, el camión no presentó daños estructurales y fue devuelto junto con la totalidad de la carga.