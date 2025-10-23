Fiscal Perivancich defiende investigación del caso SQM: “Hay pruebas suficientes para condenar a todos los acusados”

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich —quien encabezó la investigación del caso SQM— conversó con ADN Hoy y defendió el trabajo del Ministerio Público tras el que absolvió de cohecho al exsenador UDI Pablo Longueira, y de delitos tributarios al excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami y al exgerente general de SQM, Pablo Contesse.

Consultada sobre si este resultado representa un fracaso para la Fiscalía, Perivancich fue categórica: “No me gusta usar esa palabra, porque lo que yo percibo acá es que se ha desarrollado una labor muy seria y profesional durante todo este tiempo. No puedo calificarlo de un fracaso porque es el desarrollo de nuestra actividad. Es una sentencia que no compartimos, que no nos gusta, que por supuesto no nos deja satisfechos, pero no es un fracaso ”.

El tribunal sostuvo en su fallo que el Ministerio Público no logró acreditar los ilícitos de financiamiento ilegal de la política, cuestionando incluso la extensión de la investigación iniciada en 2015. Ante ello, la fiscal respondió que “nosotros no compartimos que se trate acá de una investigación desprolija”.

En esa línea, profundizó su desacuerdo con ese punto del fallo: “No los comparto en absoluto. No creo que esa visión que tiene —no el tribunal, sino la mayoría del tribunal— sea la que refleja lo que ocurrió en el juicio. Tenemos un voto de minoría, que ese magistrado al parecer no tuvo ningún inconveniente en comprender el sentido de la rendición de la prueba y arribar a la decisión condenatoria, que era, digamos, su convicción”.

Respecto a la absolución de los imputados, Perivancich fue igualmente enfática: “No estoy de acuerdo. Yo considero que había prueba suficiente para condenar a todos los acusados ”.

Las pruebas

Además, la fiscal insistió en que hay evidencia concreta sobre la emisión de boletas ideológicamente falsas asociadas al financiamiento político: “Aquí lo que dice el tribunal es que no se logró probar los ilícitos de financiamiento ilegal de la política, que es el corazón del caso SQM. Por supuesto, es la alegación central. Nosotros no comprendemos cómo el tribunal —porque lo señala así en el veredicto— consideró que no se acreditó la falsedad de los documentos”.

“Hay sesenta personas que declaran en juicio que ellos no prestaron los servicios; es decir, personas que o consiguieron boletas con otros o ellos mismos emitieron boletas que dicen: ‘sí, emití esta boleta; nunca presté un servicio en SQM; no conozco a nadie de SQM; esta boleta se la entregué a mi pariente, mi conocido, mi compañero de trabajo’, y a cambio de eso algunas de las personas recibían la devolución de impuestos que les llegaba el año siguiente. Pero el monto de la boleta se lo entregaban a quien se la había solicitado. Eso quedó absolutamente claro ”.

Incluso recordó un testimonio clave dentro del juicio oral: “El excandidato RN Claudio Eguiluz, se sentó en el tribunal a decir: ‘fiscal, nadie prestó los servicios; no se prestaron estos servicios’. Entonces de verdad que ahí no comprendemos cómo el tribunal llegó a esa conclusión, que por supuesto no compartimos”.

“No ha terminado el proceso aún. Tenemos que revisar la sentencia una vez que se dicte propiamente tal el 5 de agosto del próximo año, y en esa oportunidad, también con un análisis serio, vamos a definir si es posible interponer algún recurso. Un recurso de nulidad, en realidad, que es el que consagra la ley”, cerró.