“Era un ángel, solo dar las gracias por el apoyo”: tío de Esteban Hermosilla se quiebra en funeral de niño fallecido en Recoleta

En medio de una profunda conmoción, este jueves se realizó el funeral de Esteban Hermosilla, el niño de 12 años que perdió la vida el pasado lunes en Recoleta, luego de que el furgón escolar en el que viajaba fuera impactado por delincuentes durante una persecución policial.

Durante la ceremonia, su tío René Fuentes, visiblemente afectado, agradeció el apoyo recibido por parte de la comunidad, las autoridades y el país entero.

Agencia UNO / Hans Scott Ampliar

“Agradezco porque hemos tenido el apoyo de todos, de muchas personas. Hemos sentido el amor y el cariño de todos”, expresó entre lágrimas. “Aquí no hay partido político, he tenido el apoyo del Presidente y de todas las personas hacia abajo. Me duele porque era un angelito, era un ángel”, añadió.

El féretro del menor fue despedido entre aplausos, globos blancos y muestras de cariño de vecinos, familiares y compañeros del colegio Rafael Sanhueza, donde estudiaba. El cortejo fúnebre recorrió las calles de Recoleta, pasando por el sitio del accidente, el establecimiento educacional y la Pérgola de las Flores, antes de llegar al Parque del Recuerdo, en Huechuraba.

La tragedia ha provocado una ola de dolor y exigencias de justicia. En el colegio, la comunidad educativa ha realizado jornadas de contención y reflexión, mientras vecinos y apoderados han dejado mensajes, flores y velas en memoria del pequeño.

“Solo dar las gracias, agradecimiento de parte de la familia por todo el apoyo, nos han escrito y acompañado desde todas partes”, insistió Fuentes, destacando el respaldo que han recibido incluso de personas que no conocían al niño.