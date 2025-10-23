La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, salió al paso de las críticas por los problemas registrados en la aplicación del Simce en distintos puntos del país, donde se reportó la ausencia de examinadores en algunos establecimientos.

En conversación con Ciudadano ADN este jueves, la autoridad reconoció la situación, pero descartó que se tratara de una falla estructural del proceso.

ADN Ampliar

“Es inaceptable, este es un proceso que es complejo, entonces pueden ocurrir problemas, siempre ocurren problemas, de hecho todos los años tenemos más o menos un 2 o 3% que no pueden dar la prueba y que se reagenda", comenzó diciendo la autoridad.

“Sin embargo, en este caso es distinto porque no la pueden dar porque el responsable de llegar con los implementos, con las pruebas, con los examinadores y todo, no cumplió y eso es lo que es inaceptable", sumó.

Las razones

En esa línea, se puntualizó que para el Simce se contratan instituciones para realizar esta parte del trabajo; en este momento hay tres instituciones involucradas. Su labor consiste en estructurar las cajas y materiales, trasladarse a los establecimientos, aplicar las pruebas con los examinadores y luego devolver todo al lugar donde se sistematiza, ya que después sigue la etapa de corrección y entrega de resultados.

La institución que presentó problemas es Infer, que se adjudicó la zona norte hasta la región metropolitana. En general, en el norte del país todo funcionó correctamente, pero en la región metropolitana se registraron fallas en algunas comunas y establecimientos.

Ampliar

Respecto a las razones, la subsecretaria indicó: “Ellos han dado algunas explicaciones que para nosotros como Ministerio no nos parecen satisfactorias en absoluto”. “Ahora, hay que decir también que esto tiene procesos sumariales en curso y que además, como las bases de licitación tienen ciertos requisitos y parte de los requisitos es que ellos deberían haber tenido planes A, B, planes de contingencia”, precisó.

“No están respondiendo adecuadamente, obviamente se van a cursar todas las multas que sean correspondientes (...) en el fondo, esto es inaceptable en cualquier caso”, manifestó Arratia, sin antes añadir que: “Hay que decir igual que obviamente todos estos niños y niñas de los 146 establecimientos que el día de ayer no pudieron dar la prueba, son 281 cursos específicamente, se reagenda, de hecho ya está reagendado el 50%”.