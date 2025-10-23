En la jornada inaugural del Mundial de Ciclismo Pista se produjo el debut a nivel adulto de una promesa del Team Chile.

Hablamos de Javiera Garrido, que tuvo su estreno planetario en el Scratch 10 kilómetros, donde finalizó en el puesto 21 entre 24 competidoras.

“Feliz, estaba un poco nerviosa antes de la partida, obviamente mi primer campeonato mundial en la categoría elite. El año pasado pude hacer la categoría junior donde quedé cuarto en esta misma prueba y primera en la Scratch del Omnium, pero no, lo había dicho anteriormente, iba a ser una experiencia totalmente distinta, totalmente nueva. Es un nivel distinto, son elite, tienen mucha experiencia, más años que yo, y eso se notó mucho ahora en la pista”, remarcó tras la prueba.

“Estaba esperando un top 10, quedé 21. Es mi primera carrera, así que espero que solamente sea el comienzo de un camino más largo”, dijo la hija de la también ciclista Paola Muñoz, dimensionando el hecho de correr en casa en un Mundial.

“Se sentía un poco la presión, pero yo la había visto en Santiago 2023, cuando vine a ver a mi mamá correr en la Madison. No pude estar corriendo con ella, pero yo veía como la apoyaba la gente. De hecho, yo le decía “mamá te quieren más que yo”. Pero también le decía que me hubiese encantado poder estar corriendo con toda nuestra familia, con todos nuestros amigos, con todos los chilenos y poder hacerlo hoy día para mí es un honor y un privilegio poder tenerlo en mi primer mundial en casa”, planteó Javiera Garrido, planteando lo vivido en Peñalolén como la base a lograr.

“Claramente, es una exigencia superior, es otro nivel, es el nivel de verdad que tenemos que apostar. No estamos cerca de los primeros lugares, pero lo único que nos queda es seguir trabajando para poder estar dentro de las mejores del mundo”, reconoció.

“Técnicamente, me sentí muy bien, siempre se me ha acomodado mucho el hecho de pasar para adelante, de acomodarme bien en el pelotón, pero se notó mucho la diferencia de desarrollos. Usan relaciones mucho más pesadas de las que yo iba y lo noté demasiado. Creo que tengo que seguir trabajando la fuerza para poder llegar a un nivel como el que están ellas”, concluyó la deportista de 19 años.