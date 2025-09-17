Pentacampeón olímpico oficializa su viaje a Chile para disputar el Mundial de Ciclismo de Pista / BSR Agency

Continúan afinándose los detalles en torno al desarrollo del Mundial de Ciclismo de Pista, el cual está agendado del 22 al 26 de octubre en el Velódromo de Peñalolén.

Poco a poco se han ido confirmando algunas de las principales figuras que estarán compitiendo en suelo nacional.

Uno de los nombres más rimbombantes que confirmó su presencia en Chile es el de Harrie Lavreysen, quíntuple campeón olímpico luego de ganar dos oros (velocidad individual y por equipos) y un bronce en Tokio 2020 (keirin), más otras tres preseas doradas en París 2024.

El neerlandés es, además, el ciclista más ganador en la historia de los Mundiales de Ciclismo de Pista, considerando que acumula 16 oros en keirin, velocidad individual, velocidad por equipos y kilómetro contrarreloj.

Esta temporada, el velocista de 28 años marcó su vigencia al conseguir dos títulos y una medalla de plata en el Campeonato de Europa. Su presencia se suma a la de campeones internacionales como Campbell Stewart (Nueva Zelanda), Taky Marie-Divine Kouamé (Francia), Amalie Dideriksen (Dinamarca), Kevin Quintero (Colombia), y el primer ciclista que baja de los 9 segundos en 200 metros, el británico Matthew Richardson.

“Faltan exactamente cinco semanas para que sea hora de defender la camiseta del arco iris. No puedo esperar para luchar por ello en el Campeonato Mundial de Chile”, anunció Harrie Lavreysen en su cuenta de Instagram, transformándose en un gran atractivo para el evento planetario que se realizará en Peñalolén.