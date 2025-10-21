¿Keanu Reeves regresa a DC Studios? James Gunn se refirió a los avances de “Constantine 2”

El desarrollo de Constantine 2 continúa, aún de forma pausada, pero dando señales de vida. En recientes declaraciones, James Gunn,jefe creativo de DC Studios, admitió que ha mantenido conversaciones con Keanu Reeves, protagonista del film original.

“He hablado de vez en cuando. He hablado con Keanu. Creo que es un gran grupo de personas. Me gustan mucho todos ellos, creo que son talentosos. Pero no he leído ningún guion todavía“, reconoció el cineasta en conversación con BobaTalks.

Por su parte, semanas antes, el actor había declarado que el equipo ya tenía un borrador listo para llevar al estudio. “Crucen los dedos. Llegó otro borrador del guion. Vamos a llevarlo al estudio y ojalá les guste también”, contó.

Según lo informado, el proyecto se inscribe dentro del sello Elseworlds, que englobaría historias independientes del nuevo universo principal de DC. Este enfoque permite que películas como Joker, The Batman y ésta mantengan cierta libertad narrativa, sin quedar obligadas a conectarse directamente con la cronología central del UDC.

Asimismo, Gunn ha dejado en claro que la firma principal seguirá controlando la calidad de los guiones, independientemente de que formen parte del universo principal:

Gunn mismo ha explicado que DC Studios seguirá controlando la calidad de los guiones, incluso en proyectos fuera del universo principal: “No lo vamos a hacer a menos que nos guste el guion”.

Por lo tanto, aunque las conversaciones avanzan, la falta de lectura del guion por parte de Gunn sugiere que el proyecto aún no ha recibido una luz verde definitiva.

Historia, expectativas y posibles obstáculos

La primera película de Constantine, estrenada en 2005 y protagonizada por Keanu Reeves como John Constantine, evolucionó a lo largo de los años hasta convertirse en un film de culto. Su tono oscuro y su fusión de lo sobrenatural y lo realista le dieron un lugar especial entre los fanáticos.

En septiembre de 2022 se anunció formalmente la continuación, con el regreso de Reeves y Francis Lawrence nuevamente en la dirección. Desde entonces el proyecto ha atravesado diversas etapas de reescritura, negociaciones de derechos y una reestructuración interna de DC.

Reeves ha expresado su deseo de que la secuela preserve elementos que hicieron única a la original. En palabras de su compañero de reparto, Peter Stormare, el protagonista no estaba satisfecho con las primeras versiones del guion que buscaban “más acción” a costa del tono espiritual del personaje.

“Los estudios quieren tener autos volando, peleas, acción. Pero Keanu dice: ‘Ya hice John Wick. Esta película es espiritual. Es sobre demonios y gente normal. Quiero mantenerla así’”, relató. dejando en claro la línea que quieren seguir.

Ahora solo queda esperar para ver cómo avanza Constantine 2 y si próximamente tendremos luz verde para iniciar con la producción.