Informe independiente asegura que error en doble cobro de la luz aún no llega a los hogares: solo se han cobrado dos de los US$110 millones

Pese a la polémica que terminó con la salida del exministro de Energía, Diego Pardow, un informe técnico de Valgesta Energía sostiene que los clientes regulados aún no han pagado la mayor parte del sobrecargo derivado del error metodológico en las tarifas eléctricas.

Según el análisis, la cifra difundida de USD 110 millones corresponde a una sobreestimación contable alojada en instrumentos financieros y no ha sido cobrada a los usuarios finales.

De acuerdo con Valgesta, lo único efectivamente traspasado a las boletas por ese error asciende a cerca de USD 2 millones, asociado a reliquidaciones entre julio y septiembre de 2024. El resto del desajuste —alrededor de USD 110 millones— quedó capturado en “documentos de pago” creados por la Ley 21.667, que se empezarán a pagar en 2028, lo que abre una ventana para corregir antes de que impacte a los hogares.

La consultora revisó reportes de Precio de Nudo Promedio (PNP) entre 2017 y 2025 y detectó que no hubo un error invariable desde 2017, sino aplicaciones distintas por cambios legales: entre 2019 y 2022 los saldos se expresaron en dólares sin reajuste ni intereses; en 2022–2024 se acumuló un saldo cercano a USD 1.700 millones que luego se reguló vía la Ley 21.667 al descongelar tarifas este año.

El problema central fue una doble consideración del IPC combinada con la tasa de interés corriente en cálculos recientes.

El informe concluye que el impacto económico directo a la fecha es marginal para los clientes, y que el grueso del error está financieramente “encapsulado”. En lo inmediato, la autoridad puede ajustar la fórmula y corregir las reliquidaciones antes de que los documentos comiencen a pagarse, evitando un traslado masivo a las cuentas de luz.

En este escenario, la salida de Pardow deja al nuevo biministro de Energía, Álvaro García, con una prioridad clara: corregir la metodología y definir el mecanismo de devolución/ajuste de los montos ya cobrados (≈ USD 2 millones), asegurando transparencia y trazabilidad para restablecer confianza en el cálculo tarifario.

Claves del informe de Valgesta

Lo cobrado efectivamente por error: ≈ USD 2 millones (jul–sep 2024).

(jul–sep 2024). El grueso del error ( ≈ USD 110 millones ) está en documentos de pago que parten en 2028 .

) está en que parten en . Hubo doble cómputo del IPC junto a interés corriente , generando sobreestimación.

junto a , generando sobreestimación. Revisión normativa 2017–2025: cambios legales explican tratamientos distintos de saldos.

El error es real y técnico, pero no se ha traducido —salvo un tramo menor— en pagos de bolsillo para los hogares. Hay tiempo y herramientas para corregir antes de 2028 sin cargar el costo a los usuarios.