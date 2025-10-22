En cuánto podría bajar la cuenta de la luz en Santiago desde enero de 2026 tras los cobros erróneos

Un 4% en promedio deberían bajar las cuentas de la luz en Chile a partir de enero de 2026, debido al error de metodología de la Comisión Nacional de Energía (CNE), junto con la falla cometida por la empresa transmisora Transelec que sobrevaloró sus activos.

Lo que se sabe hasta el momento es que los pagos en exceso, que se arrastran desde hace años, superan los US$100 millones y que, en términos de transmisión, el monto sería similar, según la autoridad.

Tras error de cálculo: ¿En cuánto podrían bajar las cuentas de la luz en Santiago?

Si se aplicara, como dice un informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía (CNE), el descuento se situaría en 0,7% en las comunas de la región Metropolitana, aseguró el académico de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, a El Mercurio.

Un ejemplo concreto: si la cuenta es de $50.000 en algún punto de la capital, la rebaja se traduciría en $350 por un período limitado de seis meses, hasta que llegue un nuevo proceso de ajuste tarifario.

En cada zona del territorio nacional el precio sería diferente. Más allá de las comunas bajo la concesión de Enel, se espera una baja de hasta un 9,18% en Viña del Mar, región de Valparaíso, donde el suministro lo reparte CGE.

Si volvemos a hacer el cálculo con una boleta de $50.000, en enero del próximo año un hogar de aquel punto de Chile solo debería desembolsar $45.900.

De todas formas, el mismo experto consultado señaló que resulta precipitado estimar rebajas sobre el problema de los cobros por transmisión en exceso. Aún no existe un informe preliminar. Eso sí, el biministro de Energía, Álvaro García, habló de una rebaja de 2% adicional por el mismo concepto.

En la boleta, la transmisión representa el 10% del cobro total. Pse que Transelec informó la problemática en octubre de 2024 a la CNE, recien en enero se realizaría la devolución a los clientes.

El análisis de Valgesta

Complementariamente, un análisis de la consultora Valgesta señaló que el monto erróneo solo llega a US$ 2 millones y el resto recién se iba a cobrar en 2028.

De tal forma, si se devuelve esa cifra, y se corrigen los documentos de pago para que ya no contengan el error de la CNE, la rebaja que se aproxima en el primer semestre sería mucho menor.