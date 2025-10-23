Colo Colo asegura a un nuevo “refuerzo” para el 2026: ya firmó contrato y jugará un Mundial

Este jueves, Colo Colo anunció la contratación de su canterano Cristián Díaz, quien firmó su primer vínculo como profesional en la institución en la antesala de su participación con la selección chilena en el Mundial Sub 17.

“¡Del fútbol joven al profesionalismo! Felicitamos a Cristián Díaz, quien firmó su primer contrato gracias a su gran nivel en la Sub 18 y su nominación a la Roja Sub 17 para disputar el Mundial de Qatar”, comunicó el club en sus redes sociales.

En este 2025, el volante fue uno de los jugadores más destacados en la categoría Sub 18 del “Cacique”, aunque no llegó a ser considerado como opción en la Proyección, ni tampoco en el primer equipo de los albos.

De todas formas, esto podría cambiar de cara a la temporada 2026, ya que el mediocampista ahora cuenta con contrato profesional y podría perfilarse como una alternativa para el técnico Fernando Ortiz.

Mientras tanto, Cristian Díaz se prepara para defender a La Roja en el Mundial Sub 17, que se desarrollará entre el 5 y el 27 de noviembre en Qatar. El combinado nacional fue sorteado en el Grupo K, donde competirá frente a Canadá, Francia y Uganda.