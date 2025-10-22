;

Víctor Pérez acusa persecución contra Longueira tras absolución en caso SQM: “Fue una jornada bochornosa para Fiscalía”

Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami y Patricio Contesse, entre otros, fueron absueltos de todos los cargos. El fallo desató fuertes críticas a Fiscalía.

Nelson Quiroz

Francisca Carvajal

Después de diez años de investigación y tres de juicio oral, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago entregó este miércoles su veredicto en el caso SQM, absolviendo a los ocho acusados por presunto financiamiento irregular de la política.

Los exministros Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami, Patricio Contesse, Carmen Valdivieso, Marisol Cavieres, Cristián Warner, Roberto León y Marcelo Rosas quedaron libres de todos los cargos, luego de que el tribunal determinara que no se acreditaron los delitos tributarios ni de cohecho.

Durante la lectura del fallo, la magistrada María Teresa Barrientos señaló que la Fiscalía presentó “miles de pruebas, muchas de ellas repetidas”, cuestionando duramente la solidez del trabajo del Ministerio Público. En la sala del Centro de Justicia se vivieron momentos de emoción y abrazos entre los absueltos y sus cercanos.

Tras la resolución, el exsenador Víctor Pérez calificó el resultado como una derrota política del Ministerio Público. "Esto es una jornada bochornosa para el Ministerio Público, porque fue ocupado, fue entregado para perseguir políticamente a un opositor (...) si es el caso SQM, porque no estaba presentado Bachelet, porque no está la Carolina Toada, porque no está el PPD. Aquí se persiguió a algunas personas en específico, especialmente a Pablo Longueria", dijo.

En contraste, el exfiscal Carlos Gajardo, quien lideró la investigación en sus inicios, expresó su desacuerdo con el fallo: “La mayor derrota de la Fiscalía en la historia de la reforma procesal penal”.

