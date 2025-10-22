Suspenden clases en Alto Hospicio por alteración del servicio de agua potable: estos son los establecimientos afectados

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que debido a la alteración de servicio básico de agua potable en Alto Hospicio, región de Tarapacá, se suspendieron las clases en 7 establecimientos de la comuna.

Según el organismo, hasta la medianoche había 19.397 clientes afectados en diversos sectores de la localidad nortina.

Esta alteración en el agua potable se habría producido por una falla en la tubería principal que abastece a casi el 60% de la comuna.

Por lo mismo, el Mineduc mandató la suspensión de las clases en estos establecimientos de Alto Hospicio:

Jardín infantil Magia de Aprender.

Jardín infantil Intina Wawapa.

Jardín infantil Carita de Sol.

Jardín infantil Oasis del Saber.

Escuela Especial de Lenguaje Oasis del Saber.

Liceo Bicentenario Minero S.S. Juan Pablo II.

Colegio Simón Bolívar Educación Especial.

Además, se anunció que habrá 27 puntos en donde se instalarán estanques de agua potable, los cuales se detallan en el siguiente listado:

Calle 3 con Petra.

Calle 6 con Av. Jerusalén.

Av. Jerusalén con San Lorenzo.

Prosperidad con Jericó.

Santa Cecilia con Santa Guadalupe.

Los Álamos con Los Nogales.

El Alto con Lo Castillo.

Monte Los Olivos con Michelle Bachelet.

Las Parcelas con Ángel Prieto.

Ricardo Lagos con Cerro Hermoso.

Ruta A-16 con Cerro Hermoso.

Los Guindales con Los Naranjos.

Chijo con La Pampa.

Los Guindales con Cerro Esmeralda.

Teniente Merino Correa con Calle Cuatro.

Las Parcelas con Luis Jorquera.

Cerro Santa Rosa con Pena Chica.

El Salitre con Teniente Merino Correa.

El Salitre con Cerro Santa Rosa.

Teniente Merino Correa con Los Aromos.

Salvador Allende con Ruta A-616.

Monte Los Olivos con Parque Lauca.

Calle 8 con Pje 14.

Av. Las Américas SN.

Unión Europea con Valle del Sol.

Gabriela Mistral con Pje 38.

Gladys Marín con Polonia.