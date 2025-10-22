;

Suspenden clases en Alto Hospicio por alteración del servicio de agua potable: estos son los establecimientos afectados

Miles de hogares se encuentran sin suministro.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que debido a la alteración de servicio básico de agua potable en Alto Hospicio, región de Tarapacá, se suspendieron las clases en 7 establecimientos de la comuna.

Según el organismo, hasta la medianoche había 19.397 clientes afectados en diversos sectores de la localidad nortina.

Esta alteración en el agua potable se habría producido por una falla en la tubería principal que abastece a casi el 60% de la comuna.

Revisa también:

ADN

Por lo mismo, el Mineduc mandató la suspensión de las clases en estos establecimientos de Alto Hospicio:

  • Jardín infantil Magia de Aprender.
  • Jardín infantil Intina Wawapa.
  • Jardín infantil Carita de Sol.
  • Jardín infantil Oasis del Saber.
  • Escuela Especial de Lenguaje Oasis del Saber.
  • Liceo Bicentenario Minero S.S. Juan Pablo II.
  • Colegio Simón Bolívar Educación Especial.

Además, se anunció que habrá 27 puntos en donde se instalarán estanques de agua potable, los cuales se detallan en el siguiente listado:

  • Calle 3 con Petra.
  • Calle 6 con Av. Jerusalén.
  • Av. Jerusalén con San Lorenzo.
  • Prosperidad con Jericó.
  • Santa Cecilia con Santa Guadalupe.
  • Los Álamos con Los Nogales.
  • El Alto con Lo Castillo.
  • Monte Los Olivos con Michelle Bachelet.
  • Las Parcelas con Ángel Prieto.
  • Ricardo Lagos con Cerro Hermoso.
  • Ruta A-16 con Cerro Hermoso.
  • Los Guindales con Los Naranjos.
  • Chijo con La Pampa.
  • Los Guindales con Cerro Esmeralda.
  • Teniente Merino Correa con Calle Cuatro.
  • Las Parcelas con Luis Jorquera.
  • Cerro Santa Rosa con Pena Chica.
  • El Salitre con Teniente Merino Correa.
  • El Salitre con Cerro Santa Rosa.
  • Teniente Merino Correa con Los Aromos.
  • Salvador Allende con Ruta A-616.
  • Monte Los Olivos con Parque Lauca.
  • Calle 8 con Pje 14.
  • Av. Las Américas SN.
  • Unión Europea con Valle del Sol.
  • Gabriela Mistral con Pje 38.
  • Gladys Marín con Polonia.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad