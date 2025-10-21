Misterio en Tacna: joven chilena desaparecida hace cinco años fue hallada muerta junto a su pareja e hija

Un macabro hallazgo en Tacna ha generado impacto a ambos lados de la frontera. La policía peruana encontró los cuerpos de una mujer chilena de 21 años, su pareja y su hija menor dentro de un departamento.

Según medios locales, la dueña del inmueble dio aviso a las autoridades luego de percibir un fuerte olor proveniente del tercer piso.

Al ingresar, los agentes descubrieron tres cadáveres en avanzado estado de descomposición, distribuidos en distintos ambientes del hogar.

La mujer era buscada en Chile desde 2020

Entre las víctimas fue identificada Emma Paredes Pallauta, una joven chilena originaria de Calama, desaparecida en su país desde hacía cinco años, cuando aún era menor de edad.

Su nombre figuraba en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas de Chile, y su familia había mantenido una intensa búsqueda desde entonces.

Junto a ella fue hallado Juan Carlos Quispe Chávez, de 51 años, su pareja y padre de la niña. El hombre tenía requisitoria vigente en Chile y presentaba heridas cortopunzantes en el cuello y el torso.

La menor, de aproximadamente tres años, habría sido degollada.