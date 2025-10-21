;

Misterio en Tacna: joven chilena desaparecida hace cinco años fue hallada muerta junto a su pareja e hija

Los tres cuerpos fueron encontrados en un departamento cerrado. La policía fue alertada por los vecinos.

Javiera Rivera

Medios locales

Medios locales

Un macabro hallazgo en Tacna ha generado impacto a ambos lados de la frontera. La policía peruana encontró los cuerpos de una mujer chilena de 21 años, su pareja y su hija menor dentro de un departamento.

Según medios locales, la dueña del inmueble dio aviso a las autoridades luego de percibir un fuerte olor proveniente del tercer piso.

Al ingresar, los agentes descubrieron tres cadáveres en avanzado estado de descomposición, distribuidos en distintos ambientes del hogar.

La mujer era buscada en Chile desde 2020

Entre las víctimas fue identificada Emma Paredes Pallauta, una joven chilena originaria de Calama, desaparecida en su país desde hacía cinco años, cuando aún era menor de edad.

Revisa también

ADN

Su nombre figuraba en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas de Chile, y su familia había mantenido una intensa búsqueda desde entonces.

Junto a ella fue hallado Juan Carlos Quispe Chávez, de 51 años, su pareja y padre de la niña. El hombre tenía requisitoria vigente en Chile y presentaba heridas cortopunzantes en el cuello y el torso.

La menor, de aproximadamente tres años, habría sido degollada.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad