Fuga de ácido sulfúrico en planta Enami en Atacama genera evacuación y suspensión de clases

Personal de emergencia trabaja en el lugar.

Juan Castillo

En horas de la noche del pasado martes, se reportó una fuga desde un contenedor que contenía ácido sulfúrico en la planta de Enami (Empresa Nacional de Minería), ubicada en El Salado, región de Atacama,

Según consigna 24 Horas, esta situación inició a eso de las 21:00 horas, lo cual movilizó tanto a personal de Carabineros como de Bomberos.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) detallaron que “se trata de una fuga de ácido sulfúrico de un contenedor de 4 metros cúbicos, generando vapores y gases”.

Esta fuga generó una “emanación de gases contaminantes, cuya pluma de dispersión se encuentra en dirección contraria al poblado de la localidad”

En ese sentido, y como medida de precaución, el Servicio Local de Educación Pública de Atacama (SLEP), suspendió las clases para este miércoles 22 de octubre.

En tanto, el Retén de El Salado, ubicado al interior de las inmediaciones afectadas, fue evacuado preventivamente.

