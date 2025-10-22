;

Reportan al menos dos muertos tras ataque ruso con misiles y drones contra Kiev

El bombardeo también ha provocado incendios en edificios residenciales y daños en diversas infraestructuras.

Al menos dos personas murieron durante la madrugada de este miércoles en Kiev, la capital de Ucrania, en un ataque ruso con misiles y drones, según informó el jefe de la administración de la región a la que pertenece la capital, Timur Tkachenko.

Tkachenko y el alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó, explicaron que el ataque provocó un incendio en los pisos octavo y noveno de un edificio de viviendas y daños a otras infraestructuras residenciales del distrito de Dnipró de la capital ucraniana.

Según el primer balance ofrecido por Klichkó, el bombardeo ruso también ha provocado desperfectos en infraestructuras civiles de los distritos de Pechersk, Darnitsia y Solómianski.

El ataque ruso continúa en estos momentos y también tiene como objetivos a otras regiones de Ucrania, como es habitual.

Rusia ha centrado sus bombardeos este otoño en infraestructuras eléctricas y gasísticas ucranianas.

La destrucción causada por estos ataques ha provocado cortes de gas y electricidad en las regiones de Ucrania afectadas.

