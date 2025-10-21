“¿Me estoy demandando a mí mismo?”: Trump busca que el Estado lo indemnice por “persecución” en su contra

El presidente Donald Trump presentó reclamaciones administrativas para que el Departamento de Justicia (DOJ) le pague alrededor de US$230 millones por los costos y daños que, según alega, le provocaron diversas investigaciones federales, incluidas la pesquisa del fiscal especial sobre la injerencia rusa en 2016 y el allanamiento del FBI a Mar-a-Lago en 2022.

Las solicitudes —paso previo a una demanda— colocan al propio Gobierno que hoy encabeza frente a la decisión de pagar o rechazar la compensación a su jefe, un escenario sin precedentes que expertos califican como un conflicto ético mayúsculo.

De acuerdo con los antecedentes, la primera queja fue ingresada a fines de 2023 por “violaciones” a sus derechos durante la investigación sobre Rusia; la segunda, en el verano de 2024, denuncia que el FBI vulneró su privacidad al registrar su residencia y acusa al DOJ de “procesamiento malicioso” por imputarle mal manejo de documentos clasificados. “Me hicieron mucho daño y cualquier dinero que recibiera lo donaría a caridad”, dijo Trump al ser consultado, agregando sobre el inédito dilema institucional: “Parece un poco mal… ¿me estoy demandando a mí mismo?”, publica el The New York Times.

El caso enciende alertas porque, según el manual interno del DOJ, acuerdos superiores a US$4 millones deben ser firmados por las más altas autoridades civiles del Departamento. Hoy esas jefaturas incluyen a exabogados de Trump o de su entorno. La fiscal general Pam Bondi y el fiscal general adjunto Todd Blanche —quien declaró que su relación abogado-cliente con el presidente continúa— podrían intervenir en la aprobación; el jefe de la división civil, Stanley Woodward Jr., representó a Walt Nauta (coacusado de Trump) y a otros asesores en causas relacionadas.

Aunque las reclamaciones administrativas no son demandas en sí, si el DOJ las rechaza o no actúa, Trump podría acudir a tribunales federales. El trasfondo político y jurídico es evidente: el candidato que fue investigado, ganó y ahora conduce al Estado, pretende que ese mismo Estado lo indemnice por las pesquisas que él califica de “persecución” y “uso político” de la justicia.