Evo Morales es acusado formalmente por trata de personas en Bolivia

La investigación en contra del expresidente inició en septiembre de 2024, tras una denuncia sobre una presunta relación con una menor de edad, de la cual resultó el nacimiento de una niña.

Ruth Cárcamo

Este martes la Fiscalía de Tarija presentó una acusación formal en contra del expresidente de Bolivia, Evo Morales, por el delito de trata agravada de personas.

Esto fue confirmado por la fiscal departamental Sandra Gutiérrez, quien informó en una conferencia de prensa que se llegó a dicha instancia tras analizar “minuciosamente” las pruebas e informes recopilados, consignó el diario Crónica.

“Estaremos a la espera de lo que establece el procedimiento penal para que una vez que el juez analice todo esto, tendrá que pasarlo al tribunal correspondiente para que señale día y hora para que se lleve adelante el juicio oral”, añadió.

Presunta relación con una menor de edad

La investigación comenzó en septiembre de 2024, y surgió a raíz de una denuncia sobre una presunta relación entre Evo Morales y una menor de edad en 2015, cuando el expresidente aún estaba en funciones.

De dicha relación aparentemente resultó el nacimiento de una niña. La Fiscalía también acusa del mismo delito a la madre de la adolescente, Idelsa Pozo.

