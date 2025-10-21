;

Desde una huella de sangre hasta una supuesta deuda: los rastros que abren caminos en la investigación por la desaparición de Krishna Aguilera

PDI y Fiscalía indagan el rol de Juan Beltrán, presunto narco, mientras siguen pistas en San Bernardo y una parcela en Curicó.

Martín Neut

Desaparición de Krishna Aguilera

Desaparición de Krishna Aguilera / VICTOR HUENANTE

La Policía de Investigaciones (PDI) mantiene la búsqueda de Krishna Aguilera, joven de 19 años desaparecida desde el 4 de octubre.

Este martes, los efectivos drenaron un canal en San Bernardo y revisaron varios domicilios vinculados a Juan Beltrán (44), formalizado por secuestro, lesiones leves a funcionarios y obstrucción a la justicia.

Beltrán, conocido como “Guatón Beltrán” y vinculado al narcotráfico, compartió las últimas horas con Aguilera en una discoteca de Bellavista.

Según la investigación, la joven habría trabajado como vendedora de drogas para él, y un desencuentro relacionado con esta actividad podría explicar su desaparición.

En uno de los inmuebles revisados se encontró una huella de sangre que encendió las alertas de la policía, aunque luego se determinó que no correspondía a la joven desaparecida.

“Logramos acreditar que existen móviles”

“Es la última persona que la trasladó y quien no es capaz de decir y justificar su versión de los hechos en cuanto a que él la habría dejado en un lugar determinado”, afirmó el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén.

Añadió que “logramos acreditar que existen móviles para haber actuado de esta manera. Estamos hablando de personas que se dedican al narcotráfico y que en otras ocasiones ya habían actuado violentamente”.

Hasta ahora, la PDI ha inspeccionado cuatro domicilios en San Bernardo y una parcela en Curicó sin hallar rastro de la joven. La investigación sigue abierta y Beltrán permanece en prisión preventiva en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas).

