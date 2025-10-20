;

Terror en San Bernardo: vecinos denuncian “amenazas” e “intimidación” por caso Krishna Aguilera

Los sujetos estarían colaborando con el principal sospechoso, Juan Beltrán.

José Campillay

Vecinos del sector Juan Beltrán, en la comuna de San Bernardo, han expresado su preocupación tras ser víctimas de amenazas con armas de fuego a plena luz del día.

Los incidentes ocurrieron mientras se desarrollaban diligencias policiales relacionadas con la desaparición de Krishna Aguilera, joven que se encuentra desaparecida desde el 4 de octubre.

Según testimonios recogidos por el programa Contigo en la Mañana de Chilevisión, un grupo de individuos llegó en motocicletas al edificio donde residía Juan Beltrán, conocido como el ‘Guatón’ Beltrán, alrededor de las 07:00 de la mañana del lunes 20 de octubre.

Los sujetos ingresaron por una entrada secundaria para evitar ser vistos por los efectivos de Carabineros y guardias municipales apostados en el lugar.

Durante su presencia, los individuos habrían intimidado a los residentes, incluyendo a un adulto mayor, exigiendoles que borraran las grabaciones de las cámaras de seguridad que pudieran haber captado imágenes del sospechoso retirando bolsas del departamento que ocupaba. Ante el temor de represalias, varios vecinos optaron por desinstalar las cámaras de vigilancia de sus viviendas.

Este tipo de intimidaciones sugiere que Juan Beltrán no estaría actuando en solitario, sino que contaría con la colaboración de otras personas, al menos en esta etapa del caso, buscando darle una mano con su eventual sentencia.

Hay que recordar que la Policía de Investigaciones (PDI) ha allanado múltiples domicilios vinculados al imputado, descubriendo, entre otros hallazgos, un ‘búnker’ con ventanas y puertas blindadas, utilizado aparentemente como punto de venta de drogas.

Además, se han encontrado evidencias que vinculan a Beltrán con actividades ilícitas previas, incluyendo estafas y falsificación de documentos. Asimismo, se apunta a que “se dedica al narcotráfico”.

Actualmente, Beltrán se encuentra en prisión preventiva, formalizado por los delitos de secuestro, lesiones leves a funcionarios de la PDI y obstrucción a la justicia.

La Fiscalía Metropolitana Occidente ha señalado que el imputado aprovechó la condición en que se encontraba la víctima para privarla de su libertad, y hasta la fecha, no ha entregado información sobre su paradero.

Mientras tanto, en el mismo sector de San Bernardo donde fue detenido Beltrán, se registró un homicidio la noche del domingo 19 de octubre.

Una víctima de 22 años fue atacada por cuatro individuos, resultando herida de gravedad en la cabeza. Aunque la Fiscalía y la PDI investigan un posible vínculo con el caso de Krishna Aguilera, aún no se ha establecido una conexión directa.

La comunidad de San Bernardo se encuentra en alerta, y las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer tanto la desaparición de Krishna Aguilera como los recientes hechos de violencia en la zona.

