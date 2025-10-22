;

Oposición confirma AC contra Diego Pardow por sobrecobro de 100 millones de dólares en cuentas de la luz

A través de un comunicado, apuntan contra el exministro de Energía por su “actuación deficiente y negligente”.

Juan Castillo

Benjamín Quinteros

Ministro Diego Pardow

Ministro Diego Pardow / Oscar Guerra

Durante esta jornada, los partidos de oposición ratificaron que presentarán una acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, por el sobrecobro de 100 millones de dólares en las cuentas de la luz.

El libelo acusatorio fue respaldado por Chile Vamos (Evópoli, RN, UDI), Amarillos por Chile, Demócratas, Republicanos, y los partidos Nacional Libertario y Social Cristiano.

Según indicaron en un comunicado, esta acción se da porque el alza injustificada y desproporcionada en las cuentas de la luz “tienen un origen claro y único: la actuación deficiente y negligente” de Pardow.

Revisa también:

ADN

También se lanzaron contra el Gobierno, apuntando a la “inoperancia” al no adoptar las medidas necesarias para corregir esta situación.

Cabe recordar que desde la oposición habían dicho que no perseverarían en la AC contra Pardow si este renunciaba, luego de que se conociera un error en los cálculos de las cuentas de la luz.

Sin embargo, ante los nuevos antecedentes conocidos sobre este cobro adicional de 100 millones de dólares por parte de la empresa transmisora Transelec, la oposición determinó seguir con esta AC.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad