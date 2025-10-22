Oposición confirma AC contra Diego Pardow por sobrecobro de 100 millones de dólares en cuentas de la luz

Durante esta jornada, los partidos de oposición ratificaron que presentarán una acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, por el sobrecobro de 100 millones de dólares en las cuentas de la luz.

El libelo acusatorio fue respaldado por Chile Vamos (Evópoli, RN, UDI), Amarillos por Chile, Demócratas, Republicanos, y los partidos Nacional Libertario y Social Cristiano.

Según indicaron en un comunicado, esta acción se da porque el alza injustificada y desproporcionada en las cuentas de la luz “tienen un origen claro y único: la actuación deficiente y negligente” de Pardow.

También se lanzaron contra el Gobierno, apuntando a la “inoperancia” al no adoptar las medidas necesarias para corregir esta situación.

Cabe recordar que desde la oposición habían dicho que no perseverarían en la AC contra Pardow si este renunciaba, luego de que se conociera un error en los cálculos de las cuentas de la luz.

Sin embargo, ante los nuevos antecedentes conocidos sobre este cobro adicional de 100 millones de dólares por parte de la empresa transmisora Transelec, la oposición determinó seguir con esta AC.