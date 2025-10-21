“El deporte cumple distintos roles y uno de ellos es el bienestar”: Jeannette Jara detalla su plan en materia deportiva

La candidata presidencial Jeannette Jara, presentó las principales líneas de su programa en materia deportiva, destacando el rol del deporte en la salud, la inclusión y la convivencia social.

“El deporte cumple distintos roles y uno de ellos es el bienestar, y de eso se habla bien poco en Chile, como que el buen vivir no es algo que esté muy presente”, señaló Jara, quien busca que el país consolide su papel como anfitrión internacional de grandes eventos deportivos.

En diálogo con CNN, la exministra del Trabajo sostuvo que “cuando Chile organizó los Panamericanos, tuvimos la oportunidad de compartir con distintas personas de distintas ramas deportivas, además con gente del Comité Olímpico Chileno”.

“A veces no hay que descubrir la rueda a cada rato”

En esa línea, explicó que su programa contempla un plan de Buen Vivir laboral que incentive pausas activas en los lugares de trabajo, para fomentar la salud y el bienestar de los trabajadores.

Respecto a la seguridad en los estadios, la abanderada oficialista aseguró que no tiene reparos en adoptar experiencias internacionales que han demostrado buenos resultados. Propone implementar control biométrico, reconocimiento facial y videoanalítica para el ingreso a los recintos.

“A veces no hay que descubrir la rueda a cada rato”, afirmó, en alusión a su intención de aplicar soluciones tecnológicas probadas para mejorar la seguridad deportiva en el país.