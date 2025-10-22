;

Gabriel Castellón revela cómo se prepara ante una posible definición a penales contra Lanús: “No es lotería”

El portero de Universidad de Chile anticipó la llave frente al cuadro argentino por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Eurasia Sport Images

Universidad de Chile jugará este jueves uno de sus partidos más importantes del año contra Lanús, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

En la previa de este choque, el arquero de la U, Gabriel Castellón, aseguró que será una batalla reñida donde el ganador se definirá por detalles. “Generalmente los equipos argentinos son bien aguerridos, metedores, no dan ninguna pelota por perdida. Ellos no quieren perder, nosotros tampoco, así que será un partido de mucha lucha y los detalles van a marcar la diferencia”, comentó en diálogo con DSports.

En la misma línea, el portero azul anticipó una posible definición por penales. “Llegar a los penales es una posibilidad y para mí no son una lotería. Se trabaja la forma de patear un penal. Obviamente, hacerlo en un partido es muy distinto que en un entrenamiento, porque está la presión de que si se te va, puedes quedar eliminado”, sostuvo.

Revisa también:

ADN

“El arquero también puede estudiar fácilmente a los rivales. Solo hay que estudiar cómo han pateado los últimos penales. A veces se sigue una lógica, otras veces se juega lo contrario, va a depender del momento y de cómo se dé el partido”, agregó el ex Huachipato.

Por último, Gabriel Castellón valoró todo lo que ha vivido junto al técnico Gustavo Álvarez. “Gracias a Dios, desde que estoy con el profe me han tocado puras cosas positivas: salimos campeones del Torneo Nacional, de la Copa Chile, de la Supercopa y ahora tenemos la posibilidad de jugar una semifinal de Copa Sudamericana. Es fruto de lo que el profe planifica y de lo que nosotros hacemos en la cancha”, concluyó.

Universidad de Chile recibirá a Lanús por las semifinales de Copa Sudamericana este jueves 23 de octubre, a las 19.00 horas, en el Estadio Nacional. El partido contará con la transmisión en vivo de ADN Deportes.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad