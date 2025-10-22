Gabriel Castellón revela cómo se prepara ante una posible definición a penales contra Lanús: “No es lotería”

Universidad de Chile jugará este jueves uno de sus partidos más importantes del año contra Lanús, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

En la previa de este choque, el arquero de la U, Gabriel Castellón, aseguró que será una batalla reñida donde el ganador se definirá por detalles. “Generalmente los equipos argentinos son bien aguerridos, metedores, no dan ninguna pelota por perdida. Ellos no quieren perder, nosotros tampoco, así que será un partido de mucha lucha y los detalles van a marcar la diferencia”, comentó en diálogo con DSports.

En la misma línea, el portero azul anticipó una posible definición por penales. “Llegar a los penales es una posibilidad y para mí no son una lotería. Se trabaja la forma de patear un penal. Obviamente, hacerlo en un partido es muy distinto que en un entrenamiento, porque está la presión de que si se te va, puedes quedar eliminado”, sostuvo.

“El arquero también puede estudiar fácilmente a los rivales. Solo hay que estudiar cómo han pateado los últimos penales. A veces se sigue una lógica, otras veces se juega lo contrario, va a depender del momento y de cómo se dé el partido”, agregó el ex Huachipato.

Por último, Gabriel Castellón valoró todo lo que ha vivido junto al técnico Gustavo Álvarez. “Gracias a Dios, desde que estoy con el profe me han tocado puras cosas positivas: salimos campeones del Torneo Nacional, de la Copa Chile, de la Supercopa y ahora tenemos la posibilidad de jugar una semifinal de Copa Sudamericana. Es fruto de lo que el profe planifica y de lo que nosotros hacemos en la cancha”, concluyó.

Universidad de Chile recibirá a Lanús por las semifinales de Copa Sudamericana este jueves 23 de octubre, a las 19.00 horas, en el Estadio Nacional. El partido contará con la transmisión en vivo de ADN Deportes.