Elizabeth Olsen toma una drástica decisión sobre su futuro impulsada por el estado y las tendencias actuales de la industria cinematográfica

Estando alejada de Marvel Studios, la actriz reflexionó sobre su trabajo.

José Campillay

Getty Images

Elizabeth Olsen se ha convertido en una de las actrices más populares de los últimos años, impulsada fuertemente por su rol como Wanda Maximoff/Bruja Escarlata en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

En los últimos años ha tomado distancia del cine de superhéroes, priorizando otros tipos de proyectos con los que ha nutrido aún más su carrera. De igual forma, se encuentra en un momento de decisiones con miras al futuro.

La intérprete de 36 años puso un límite claro para sus próximos trabajos, abordando las polémicas en torno a las películas pensadas de forma especial para los servicios de streaming, dejando el cine en segundo plano.

En conversación con InStyles, Olsen manifestó que para ella es esencial que una película esté hecha para ser vista en salas de cine, como experiencia compartida. A partir de ahora, esa percepción se convertirá en algo determinante para sus trabajos.

Revisa también:

ADN

“Si una película se hace de forma independiente y sólo se vende a un servicio de streaming, está bien. Pero no quiero hacer algo donde el streaming sea el fin último“, comentó.

“Es importante que la gente se reúna como comunidad, que vea a otros seres humanos, que esté junta en un espacio (...) Creo que es muy poderoso que la gente se reúna por algo que le entusiasma. Ya ni siquiera hacemos audiciones en persona”, complementó.

Con ello, Elizabeth pone énfasis en lo que considera uno de los pilares del cine: la reunión física, la emoción compartida, el ver una película como un acto colectivo y no únicamente individual frente a una pantalla en casa.

De esta manera, la actriz toma distancia de aquellos filmes de estudio que no tienen un estreno garantizado en cines, reduciendo considerablemente las producciones en las que podría participar a futuro.

