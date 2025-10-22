El Chile Open comienza poco a poco a tomar forma de cara a su edición 2026 en San Carlos de Apoquindo.

Al respecto, la organización tendrá algunos cambios en torno a la organización, principalmente para el público.

“Es fundamental entregarle al espectador más instancias de entretención. Que haya posibilidad de firma de autógrafos, música. Buscamos generar esas mismas sorpresas”, destacó, en diálogo con ADN TOP, la directora del Chile Open, Catalina Fillol.

“Pasar mucho calor no es muy agradable, estamos invirtiendo en un sistema de climatización en las áreas comunes para ir bajando esa sensación térmica”, resaltó, ya proyectando fechas importantes para el evento, que arrancará con el cuadro principal el 23 de febrero de 2026.

“La venta de entradas será en noviembre, lo anunciaremos en nuestras redes sociales”, dijo, valorando ya contar con Matteo Berrettini como una de las atracciones para el torneo.

“Contar con Matteo es algo que nos llena de orgullo. Han sido conversaciones con él y su equipo desde el año pasado, ya le habíamos mostrado que nos interesaba. Pensábamos que era una buena oportunidad para él, ha tenido muy buenos triunfos en arcilla y en altura. Se dio este año que quería venir a la gira sudamericana, emocionado por vivir la energía y la pasión que se vive en Sudamérica”, enfatizó.

En torno a otros nombres destacados, Catalina Fillol reconoció el interés en traer al ex top ten Gaël Monfils, que el próximo año se despedirá del tenis profesional y que vendrá a Buenos Aires y Río de Janeiro.

“Nos acercamos, le hicimos una oferta, tratamos de invitarlo a que conozca también Chile, nuestro país, la gastronomía, pero nos dijo que jugar dos torneos sobre arcilla ya es muy desgastante para él a su edad y que lo que busca es despedirse de torneos en que ha estado. Lo seguiremos invitando hasta el último día, a ver si algo llega a pasar. Su respuesta de momento es no jugar arcilla y eventualmente cambiar de superficie o descansar”, cerró en ADN TOP.