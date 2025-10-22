Infancia en riesgo: pobreza, vivienda y violencia se cruzan en una triple crisis en Chile

La infancia chilena atraviesa una crisis profunda. Según datos entregados por World Vision Chile, cuatro de cada diez niños, niñas y adolescentes viven en campamentos, un 31% enfrenta pobreza y más del 70% ha sufrido algún tipo de maltrato.

La organización advierte que se trata de un problema estructural que exige una respuesta urgente del Estado y de toda la sociedad para revertir el escenario con miras al futuro.

De acuerdo con el Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025 elaborado por TECHO-Chile y la Fundación RECREA, más de 84 mil niños y niñas crecen en condiciones de precariedad habitacional, distribuidos en 1.428 asentamientos informales, la cifra más alta desde 1996.

“Vivir sin acceso regular a agua, electricidad o espacios seguros no solo afecta la salud física de los niños y adolescentes, sino que además condiciona su desarrollo emocional y educativo. Gran parte de la infancia chilena está creciendo en entornos que no garantizan seguridad ni oportunidades”, señaló Juan Pablo Venegas, gerente de Incidencia y Asuntos Públicos de World Vision Chile.

A la falta de vivienda digna se suma la pobreza infantil, que golpea con mayor fuerza a zonas rurales y hogares encabezados por mujeres. Según la Encuesta CASEN 2022, el 10,5% de los menores de 18 años vive en hogares pobres por ingresos y un 3,2% en pobreza extrema.

Sin embargo, nuevas estimaciones elevan la cifra real al 31%, lo que equivale a uno de cada tres niños. Las regiones con mayores niveles de pobreza son La Araucanía, Ñuble, Tarapacá y Arica y Parinacota, donde las brechas territoriales y el acceso limitado a servicios básicos agravan la exclusión.

En este contexto, Venegas advirtió que “la pobreza priva a los niños del acceso integral a sus derechos y perpetúa ciclos de exclusión que comprometen su desarrollo y el futuro del país”. Cifras de la OCDE complementan esta alerta: un niño nacido en una familia pobre necesitaría 180 años, o seis generaciones, para superar esa condición.

La violencia hacia la infancia completa un escenario crítico. En Chile, el 73,6% de los niños, niñas y adolescentes ha sufrido algún tipo de maltrato y un 26% ha sido víctima de violencia sexual.

Desde la fundación señalan que el fenómeno está vinculado a la normalización de prácticas violentas en el hogar, la falta de educación afectiva y sexual y la débil capacidad institucional para prevenir y sancionar los casos.

“Chile enfrenta una verdadera pandemia de violencia hacia la infancia. Falta coordinación, recursos y programas especializados. No podemos seguir naturalizando el daño”, enfatizó Venegas.

Frente a este panorama, la organización hizo un llamado a construir un Pacto Nacional por la Niñez, que ponga el bienestar infantil en el centro de las políticas públicas y fortalezca los sistemas de protección.

“El Estado debe garantizar derechos, el sector privado puede aportar con innovación y recursos, y la sociedad civil tiene el deber de movilizarse. Ningún niño debería crecer sin techo, en pobreza o con miedo”, concluyó el representante de World Vision Chile.