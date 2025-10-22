“Hoy por fin soy libre”: Marco Enríquez-Ominami celebra absolución en el Caso SQM

Durante esta jornada, el Tercer Tribunal de Juicio Oral de Santiago dictó veredicto absolutorio a todos los acusados en el denominado Caso SQM.

Tras más de 10 años de litigio, Marco Enríquez-Ominami, Pablo Longueira, Patricio Contesse, Roberto León, Marisol Caviedes, Carmen Valdivieso, Cristián Warner y Marcelo Rozas, quedaron sin sanción penal, en lo que fue denominado como un fracaso para el Ministerio Público.

Sobre esto se refirió el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, quien a través de sus redes sociales valoró la absolución, señalando que “hoy por fin soy libre, por fin mi palabra es libre”.

“Se hizo justicia. Después de 11 años, fui declarado inocente de todas las acusaciones que se orquestaron en mi contra. No encontraron nada, porque no había nada”, agregó.

“Fueron 28 fiscales, ninguna prueba en mi contra y más de una década de persecución judicial, política y mediática. Gracias a quienes nunca dudaron. La verdad, aunque tardó, por fin llegó”, sostuvo ME-O.