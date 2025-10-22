“He escuchado mucho de Colo Colo, pero no sabía que era de Santiago; yo crecí en Londres y ahí seguí a Alexis Sánchez en el Arsenal”

Más de 300 ciclistas profesionales, provenientes de 38 países, llegaron Chile hace unos días para disputar el Mundial de Ciclismo Pista 2025, evento que se realizará del 22 al 26 de octubre en el Velódromo de Peñalolén.

Algunos de los competidores extranjeros están conociendo nuestro país por primera vez. Uno de ellos es Oscar Nilsson-Julien, quien nació en Inglaterra, pero compite por Francia, la tierra de su padre.

En una reciente entrevista, el deportista galo de 23 años reconoció que le gusta el fútbol y realizó un llamativo comentario sobre Colo Colo.

“He escuchado mucho de Colo Colo, que es el club más importante de acá, pero no sabía que era de Santiago. Me gusta su escudo”, señaló el ciclista francés en diálogo con LUN.

Además, reveló su fanatismo por el Arsenal y se acordó de Alexis Sánchez, quien la rompió en el elenco londinense. “En Londres, donde crecí, iba siempre al estadio con mi familia a ver al Arsenal, del que todos somos fanáticos, y seguí la campaña de Alexis Sánchez en 2017/2018. Ahí lo conocí y se convirtió en uno de mis jugadores favoritos”, concluyó Oscar Nilsson-Julien.