Hechizos digitales: los nuevos trucos del cibercrimen que engañan a los usuarios en Halloween

Advierten sobre el auge de las técnicas de manipulación que combinan ingeniería social e inteligencia artificial para robar información personal.

Matías Méndez

En plena temporada de Halloween, los ciberdelincuentes también se disfrazan. Según un reciente informe de Kaspersky, el auge de los llamados “hechizos digitales” está transformando la manera en que los atacantes engañan a los usuarios.

A través de mensajes con ofertas irresistibles, aplicaciones falsas o permisos engañosos, logran que las víctimas entreguen voluntariamente el acceso a sus dispositivos y datos personales.

Estos ataques, cada vez más perfeccionados gracias a la inteligencia artificial, se apoyan en técnicas de ingeniería social que explotan emociones como la curiosidad o el miedo.

El resultado puede ser devastador, robo de credenciales bancarias, fraudes financieros o incluso suplantación de identidad.

En Chile, Kaspersky registró más de 37 millones de intentos de phishing en los últimos 12 meses, un aumento del 71% respecto al año anterior.

Entre las tácticas más comunes están el “clic irresistible” (mensajes falsos con promesas o advertencias urgentes), los deepfakes utilizados para suplantar la voz o imagen de personas, las apps con permisos falsos que espían al usuario y los QR encantados que redirigen a páginas fraudulentas.

Todos estos métodos apelan al descuido y la confianza, convirtiendo al propio usuario en el eslabón más vulnerable de la cadena digital.

Los ataques actuales ya no dependen solo de vulnerabilidades técnicas, sino de la capacidad de manipular al usuario”, explica Fabiano Tricarico, director general de Productos para el Consumidor en Kaspersky.

