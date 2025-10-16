;

Revelan las fotos microscópicas más impresionantes del año: muestran un universo nunca antes visto

Más de 1.900 imágenes de 77 países participaron en el certamen que celebra la ciencia y el arte a nivel microscópico.

Javiera Rivera

Dr. Jan Rosenboom

Dr. Jan Rosenboom

El concurso Nikon Small World, uno de los certámenes más importantes del mundo dedicados a la fotografía científica, reveló a los ganadores de su edición 2025.

Cada año, esta competencia premia las mejores imágenes tomadas con microscopio, mostrando la asombrosa belleza de la vida en su escala más pequeña.

En su 51ª edición, el concurso reunió 1.925 fotografías de 77 países, destacando lo mejor del arte científico. Las imágenes revelan estructuras naturales invisibles para el ojo humano.

La mejor fotografía de esta edición del certamen fue una imagen que muestra a un gorgojo posado sobre un solo grano de arroz, del autor Zhang You, quien combinó más de 100 capturas individuales para crear la obra.

ADN

Zhang You

Un mundo oculto bajo el microscopio

Entre las capturas más llamativas figuran:

  • Células del corazón humano dividiéndose, teñidas en amarillo y azul.
  • Vasos sanguíneos de un embrión de ratón, que forman la silueta de una mano.
  • Cristales de salsa de soya con alumbre, de aspecto metálico y abstracto.
  • Huevos de mariposa, rosados y con textura de encaje.
  • Un organismo marino transparente, conocido como oozoide, que se reproduce en cadena.

Revisa las imágenes:

ADN

Dr. Jan Rosenboom

ADN

John-Oliver Dum

ADN

Dr. James Hayes

ADN

Dr. Igor Robert Siwanowicz

Para ver el listado completo de imagenes, haz click AQUÍ.

