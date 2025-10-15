“La Mejor Macha”, el código QR está transformando la pesca artesanal en Chile: “Estamos construyendo confianza”

En la región de Coquimbo, la pesca de machas vive una transformación histórica. Frente al comercio ilegal y los impactos del crimen organizado, pescadores artesanales, junto al Sernapesca, el PNUD, Procasur y la empresa Shellcatch, implementaron 'La Mejor Macha‘, un proyecto pionero que utiliza códigos QR para garantizar que cada macha sea legal, trazable y sostenible.

El sistema permite a los consumidores conocer, con un simple escaneo, dónde, cuándo y quién extrajo cada molusco, asegurando que provenga de áreas de manejo autorizadas. De esta manera, la iniciativa protege el recurso marino, agrega valor al trabajo de los pescadores y da confianza al comprador.

Para Gabriel Reyes Quiroz, director del proyecto, los efectos del QR van mucho más allá de la trazabilidad. “Los cambios son profundos y operan en dos niveles: la lucha contra la pesca ilegal y la valorización del producto por parte del consumidor”.

En términos de seguridad, la herramienta ha movido el poder del infractor hacia el consumidor y el comerciante honesto. Antes, la fiscalización se centraba en los puntos de extracción, un proceso complejo y costoso. Ahora, el QR convierte a miles de ciudadanos en fiscalizadores.

Los pescadores, distribuidores y restaurantes pueden demostrar fácilmente que su producto es legal y seguro. Además, la carga de la prueba ha cambiado: si un producto no tiene QR, genera desconfianza inmediata, cerrando espacios donde antes circulaba impunemente la macha ilegal.

El sistema permite también generar inteligencia estratégica: cualquier lote sin trazabilidad se convierte en foco de fiscalización, optimizando recursos y aumentando la eficiencia de las acciones de control.

En paralelo, el QR ha creado un nuevo valor para el consumidor. “Ya no se compra un ‘commodity’, se está comprando una historia de esfuerzo, sostenibilidad y legalidad”, expuso Reyes.

“El cliente entiende que su compra apoya directamente a familias de pescadores artesanales. Estamos construyendo confianza, y eso es el activo más valioso en el mercado de alimentos”, agregó.

Sostenibilidad económica y ambiental

Gabriel aclara que el QR es solo la punta del iceberg de una estrategia más profunda. En lo económico, al combatir la pesca ilegal, se estabilizan los precios y se garantiza un ingreso justo para los pescadores, permitiéndoles reinvertir en sus comunidades y planificar su desarrollo local.

En lo ambiental, el proyecto respeta vedas, cuotas y tamaños mínimos, generando incentivos para que las comunidades protejan activamente el recurso.

“La Mejor Macha fue diseñada como piloto exitoso y completamente replicable. Su fórmula se basa en tres pilares: comunidad organizada, tecnología accesible y alianza público-privada con cooperación internacional", detalló el director del proyecto.

“Ya evaluamos cómo adaptarla a otras pesquerías amenazadas, como el loco, la merluza austral o los erizos, con la visión de crear un estándar nacional de trazabilidad que involucre al consumidor en la protección de nuestro mar”, complementó.

Un proyecto con rostro humano

Más allá de la tecnología, la iniciativa tiene un fuerte componente humano. Entre los líderes se destacan Nelson Plaza, referente histórico de la pesca artesanal; Priscilla Haro, símbolo del liderazgo femenino; y Mauro Munizaga, representante de una nueva generación que apuesta por innovación y sostenibilidad.

El proyecto también ha acercado el recurso al consumidor: restaurantes, mercados y ferias locales ya venden machas con QR, garantizando un producto seguro, legal y con historia.

Para chefs y compradores, esto se traduce en confianza y calidad, mientras apoyan directamente a las comunidades que dependen del mar.

Seguridad pública

Sernapesca y las autoridades también han implementado mesas de trabajo con Carabineros, la Armada y la Fiscalía para identificar focos de acopio ilegal y fortalecer la fiscalización.

“La solución no podía ser solo más control o más fuerza. Tenía que venir de la inteligencia y la organización de las comunidades”, explica Abel Lizama, coordinador regional de Seguridad Pública.

El QR, al permitir rastrear cada malla, corta la cadena del comercio ilícito y refuerza la trazabilidad del producto legal.

Con el respaldo del PNUD y el Proyecto Humboldt II, ‘La Mejor Macha’ se perfila como un modelo internacional de gestión sostenible, combinando tecnología, participación ciudadana y políticas públicas.

Desde las caletas de Coquimbo, los pescadores han logrado algo que parecía imposible: enfrentar al comercio ilegal con un teléfono y un código QR, transformando un recurso tradicional en un ejemplo de innovación y empoderamiento comunitario.

El recurso también se ha ido implementando en diversas regiones con su puesta en marcha desde julio de este 2025.