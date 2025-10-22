Granja La Pachamama: un oasis sostenible en medio de una zona duramente afectada por la sequía en Chile

En una de las zonas más afectadas por la sequía que azota Chile, resalta de forma muy especial una granja sostenible que ha captado la atención del mundo por su funcionamiento y la labor de sus responsables.

Se trata de La Pachamama, fundada por Marco Aceituno y Macarena Valdés, en la localidad de Santa Maria, en Los Molles. Lleva casi una década funcionando en base a energías renovables y haciendo noticia por ser autosustentable.

Lo que era un terreno árido y hostil para el desarrollo de la agricultura, esta pareja pudo convertirla en tierra fértil con un funcionamiento que ha sido ejemplo de economía circular y resiliencia rural.

Respecto a la creación de este espacio, Valdés reveló que “todo este proyecto se generó netamente por necesidad. No fue con un objetivo de producir, de ser autosustentable o generar energías renovables, sino que por un tema de autoalimentación”.

“En el camino nos fuimos dando cuenta de todo los que nos podía brindar la naturaleza y cómo poder utilizarla en un beneficio que fuese mutuo”, explicó, dejando claro que ha sido un trabajo de años y de crecimiento poco a poco.

Mediante biodigestores transforma estiércol de oveja en biogás, el cual abastece de energía el hogar. También producen su propia electricidad. Así, ya llevan ocho años sin depender de terceros.

Gracias al trabajo con sus cabras y ovejas, y a la mejora del suelo, han logrado cultivar más de 300 árboles frutales en un terreno donde antes no se podía sembrar, accediendo a más recursos en un escenario adverso e inesperado.

Aceituno enfatizó en que, a lo largo de este tiempo, “aprendimos a subsistir, a buscar nuevas alternativas”, mencionando que “el cambio climático, de alguna u otra manera, nos está enseñando a aprender a vivir”.

Otro punto a destacar de la pareja detrás de la Granja La Pachamama, es que se dedican a la educación, específicamente a enseñar a los niños sobre agroecología y vida sustentable.