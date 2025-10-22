Durante esta jornada, y debido a una amenaza de tiroteo, se evacuó la Universidad de Antofagasta.

Según información preliminar, el hecho quedó al descubierto tras una llamada anónima, la cual amenazó con este posible tiroteo.

En tanto, desde la institución de educación superior han señalado que se activaron todos los protocolos de seguridad de forma preventiva.

La evacuación por este posible tiroteo en la Universidad de Antofagasta se realizó en los campus Angamos, Coloso, Los inmigrantes, Área Clínica y Antonino Toro.

Este es el segundo episodio de esta naturaleza que afecta al recinto estudiantil en menos de una semana.