Por rotura de matriz: llaman a no consumir agua en sectores de San Pedro de Atacama ante posible contaminación

A través de un comunicado, el Comité de Agua Potable Rural y Alcantarillado de San Pedro de Atacama hizo un llamado a la población a no beber agua potable ante una posible contaminación tras rotura de matriz.

Según indicaron, esta situación ocurrió a eso de las 15:00 horas del martes, afectando a las localidades de Solor, Poconche, Cucuter y Villa Solor.

Además, detallaron que la rotura de matriz se habría originado por un desborde en las piscinas de acumulación de aguas servidas pertenecientes a la planta de tratamiento.

“Como consecuencia, se ha generado una pérdida total del suministro de agua a los sectores mencionados, lo que obliga a realizar un reemplazo de más de 1,5 kilómetros lineales de matriz principal”, indicaron desde el Comité.

Por lo mismo, hicieron un llamado a la población afectada a no consumir agua, ya que podría estar contaminada con fecas.

Desde la noche, el abastecimiento de agua se realizó mediante camiones aljibe, en Villa Solor. Desde este punto, el agua fue distribuida a través de un sistema de bombeo hacia los sectores afectados.

Finalmente, afirmaron que debido al proceso de desinfección, el agua puede presentar un sabor y olor a cloro más elevado de lo habitual. No obstante, se mantendrá dentro de los parámetros establecidos por la normativa chilena, con una concentración máxima de 2 ppm de cloro libre residual.