;

VIDEO. Por rotura de matriz: llaman a no consumir agua en sectores de San Pedro de Atacama ante posible contaminación

Esta situación afecta a las localidades de Solor, Poconche, Cucuter y Villa Solor.

Juan Castillo

Pedro Marín

Por rotura de matriz: llaman a no consumir agua en sectores de San Pedro de Atacama ante posible contaminación

A través de un comunicado, el Comité de Agua Potable Rural y Alcantarillado de San Pedro de Atacama hizo un llamado a la población a no beber agua potable ante una posible contaminación tras rotura de matriz.

Según indicaron, esta situación ocurrió a eso de las 15:00 horas del martes, afectando a las localidades de Solor, Poconche, Cucuter y Villa Solor.

Además, detallaron que la rotura de matriz se habría originado por un desborde en las piscinas de acumulación de aguas servidas pertenecientes a la planta de tratamiento.

Revisa también:

ADN

“Como consecuencia, se ha generado una pérdida total del suministro de agua a los sectores mencionados, lo que obliga a realizar un reemplazo de más de 1,5 kilómetros lineales de matriz principal”, indicaron desde el Comité.

Por lo mismo, hicieron un llamado a la población afectada a no consumir agua, ya que podría estar contaminada con fecas.

Desde la noche, el abastecimiento de agua se realizó mediante camiones aljibe, en Villa Solor. Desde este punto, el agua fue distribuida a través de un sistema de bombeo hacia los sectores afectados.

Finalmente, afirmaron que debido al proceso de desinfección, el agua puede presentar un sabor y olor a cloro más elevado de lo habitual. No obstante, se mantendrá dentro de los parámetros establecidos por la normativa chilena, con una concentración máxima de 2 ppm de cloro libre residual.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad