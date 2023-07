“Debería haberme ido yo”: el emotivo relato del padre de Carlo De Gavardo a 8 años de la muerte de su hijo

Este martes 4 de julio se cumplen 8 años desde la trágica muerte de Carlo De Gavardo, histórico piloto chileno que en 2015 falleció con 45 años tras un infarto cardíaco. En este día especial, su padre, Giorgio, entregó emotivas palabras para recordar a su hijo.

“Dios nos lleva cuando quiere, como quiere y a la hora que quiere. En cualquier momento. Debería haberme ido yo”, señaló de entrada Giorgio De Gavardo en conversación con ADN Deportes.

El papá del fallecido deportista recordó que “dos años antes de su muerte, a mí me dolía mucho la cabeza y mi señora me llevó al médico. Me hicieron una tomografía computarizada y me encontraron cuatro arterias tapadas. Me operaron dos días después. Si a Carlo le hubiesen hecho esa misma tomografía, no se habría ido, pero Dios manda y no hay nada más que hacer”.

También abordó la gran huella que dejó su hijo en el motociclismo y automovilismo chileno. “Ayer miraba una revista de deportes antigua y un periodista decía que, al leer la palabra fair play, uno piensa en Carlo De Gavardo. También decía que hay que tratar de no deshacer el camino que tanto le costó formar a Carlo para que todos lo demás pilotos puedan seguirlo”.

“El mismo Chaleco López dice que Carlo anduvo en las piedras y dejó pavimentado el camino para el resto. Eso es verdad”, agregó Giorgio De Gavardo sobre su hijo, símbolo del mundo motor en Chile.

Por último, repasó brevemente la actualidad de los hijos de Carlo De Gavardo. “Tomás sigue en carrera y Matteo será un gran mecánico, porque ya está haciendo mucha mecánica en todo Europa, en varios campeonatos”, concluyó sobre sus nietos.