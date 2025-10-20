Stgo 10K: Ñuñoa albergará la carrera de 10 kilómetros más rápida de la capital / Diego Martin

En un calendario cada vez más repleto de eventos atléticos en Santiago, el domingo 26 de octubre se desarrollará otra cita para los fanáticos del running.

En las calles de Ñuñoa se realizará la primera edición de Stgo 10K, carrera que destaca por un trazado plano.

De hecho, sumando tanto a principiantes como a quienes buscan mejorar sus marcas personales, los organizadores apuntan a que esta será la carrera de 10 kilómetros más rápida de Santiago.

La largada y meta de Stgo 10K en el corazón de Ñuñoa, serán en Avenida Campo de Deportes (frente al Estadio Nacional) y recorre calles icónicas de la comuna como Dublé Almeyda, Pedro de Valdivia y Av. Grecia.

“El diseño del circuito fue pensado para que los corredores disfruten de una experiencia completa: una ruta rápida, segura y en una comuna que tiene una gran vocación deportiva”, aseguró Felipe de Larraechea, corredor aficionado con destacadas participaciones en maratones internacionales y socio de SportHub, productora del evento deportivo.

La carrera implicará cortes de tránsito el domingo 26 de octubre en Ñuñoa, los cuales puedes revistar en función del recorrido a continuación y que comenzarán a operar a contar de las 7 de la mañana.