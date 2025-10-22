;

Suspenden aplicación del Simce en varios establecimientos de Chile: examinadores no se presentaron

La medida fue informada por la Agencia de Calidad de la Educación.

Javier Méndez

Durante la mañana de este miércoles 22 de octubre comenzó la aplicación del Simce 2025 de 8° básico, en un universo de 9.000 curso a lo largo de Chile.

Eso sí, no todos los alumnos pudieron rendir la evaluación en la región Metropolitana debido a algunos incumplimientos por parte del proveedor Infer.

A lo anterior, también se sumó otro inconveniente en el norte del país: un corte de agua de emergencia en la región de Tarapacá.

Tras esto, la Agencia de Calidad de la Educación determinó la suspensión de la aplicación para ambos días para los establecimientos de la RM donde no llegaron los examinadores responsables. Lo mismo aplica en el caso del corte.

“En el 97% de los cursos se está aplicando la evaluación con normalidad, aseguró Gino Cortez, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad. El mismo anunció que la institución está evaluando las sanciones más altas para el proveedor ya mencionado.

Esto último podría traducirse en multas y sanciones, de acuerdo a lo establecido en las bases de la licitación.

La evaluación será reprogramada en sesiones complementarias en coordinación con los sostenedores, resguardando que las y los estudiantes puedan rendir en las mismas condiciones que el resto de las regiones, en donde se ha desarrollado con normalidad el proceso”, agregó la autoridad de Educación.

Cabe recordar que el Simce tiene como objetivo conocer los resultados educativos de colegios y liceos, evaluando el logro de los contenidos y habilidades del Currículum Nacional. En otras fechas, también suma a 4° básico, 6° básico, y II medio.

